Conflicto en Medio Oriente amenaza componente clave del proyecto exportador VMOS de Vaca Muerta

La escalada bélica en la región podría retrasar la llegada de las monoboyas construidas en Emiratos Árabes Unidos, esenciales para la terminal de Punta Colorada. YPF anticipa un plan B para mitigar el riesgo logístico y mantener el cronograma de exportaciones a partir de 2027.

El conflicto en Medio Oriente amenaza la llegada de un componente clave para el mayor proyecto exportador de petróleo de Vaca Muerta . Las monoboyas que utilizará el oleoducto VMOS para cargar los grandes buques petroleros se construyen en Emiratos Árabes Unidos; en YPF aseguran que cuentan con un plan B para evitar demoras que afecten el cronograma previsto para comenzar a exportar a principios de 2027.

Durante la Conferencia Anual de Arpel realizada esta tarde en Buenos Aires, se reflejó una preocupación que va más allá de la volatilidad del precio internacional del petróleo. Detrás de ese comentario aparece un riesgo concreto para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la mayor obra de infraestructura petrolera en marcha en el país y una de las apuestas centrales para multiplicar las exportaciones argentinas.

Según pudo saber LA NACION, la escalada bélica en Medio Oriente podría complicar la llegada de las dos monoboyas que se construyen y que serán fundamentales para operar la terminal exportadora de Punta Colorada, en Río Negro. La preocupación es logística: el equipamiento debe salir desde el Golfo Pérsico y atravesar una de las zonas marítimas más sensibles del mundo, en momentos en que la guerra elevó la incertidumbre sobre las rutas comerciales de la región y sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las monoboyas son una pieza crítica del esquema exportador diseñado para Vaca Muerta. A través de esas estructuras flotantes se cargarán los buques VLCC (Very Large Crude Carrier), embarcaciones capaces de transportar hasta dos millones de barriles por viaje. La profundidad natural de las aguas de Punta Colorada fue justamente uno de los factores decisivos para elegir ese punto de exportación, ya que permite operar con estos gigantes del transporte marítimo y reducir significativamente los costos de flete.

El sistema fue diseñado para operar con dos monoboyas en serie. Mientras una estará cargando petróleo, la otra podrá utilizarse para las maniobras de amarre de los buques. En una primera etapa funcionarán además como respaldo operativo hasta que el proyecto alcance su capacidad máxima. Fuentes al tanto del proyecto señalaron que existen alternativas para conseguir equipamiento similar en otros mercados.

En la petrolera de mayoría estatal detallaron que el "plan B" podría ser que la misma empresa proveedora aporte dos monoboyas que actualmente están operando en una región más alejada del conflicto. La prioridad de YPF y de las compañías que integran el consorcio es evitar cualquier demora que postergue la puesta en marcha del sistema.

El VMOS demanda una inversión cercana a los US$3000 millones impulsada por las principales productoras de la cuenca neuquina: YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol. La obra incluye un oleoducto de 437 kilómetros entre Vaca Muerta y Punta Colorada, instalaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y una terminal marítima diseñada para exportar crudo a gran escala. La infraestructura ya atraviesa su tramo final de construcción.

El proyecto registra un avance cercano al 70% y prevé completar durante este año las instalaciones críticas que permitirán iniciar las pruebas operativas. Entre ellas se encuentran la cabecera de bombeo de Allen y los primeros tanques de almacenamiento en la costa rionegrina. La terminal de Punta Colorada representa además uno de los desafíos técnicos más complejos del proyecto.

Allí se construyen seis tanques de 120.000 metros cúbicos cada uno y se desarrolla la infraestructura marítima necesaria para conectar la costa con los puntos de amarre ubicados mar adentro. El sistema contempla un ducto que recorrerá varios kilómetros bajo el mar hasta llegar a las monoboyas, que permanecerán ancladas al lecho marino mediante cadenas y grandes anclas especialmente diseñadas para esa operación. En una primera fase, el proyecto operará con un caudal cercano a los 180.000 barriles diarios.

Ese volumen permitiría concretar la primera carga de exportación entre enero y febrero de 2027. El VMOS fue concebido para transportar hasta 550.000 barriles diarios en la segunda mitad de 2027, con posibilidad de expandirse posteriormente a 700.000 barriles. Actualmente la Argentina produce cerca de 900.000 barriles diarios de petróleo y exporta alrededor de 300.000.

El objetivo es alcanzar el millón de barriles diarios de exportación una vez que el VMOS esté en pleno funcionamiento, una meta que podría convertir al petróleo en una de las principales fuentes de generación de divisas del país





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vaca Muerta VMOS YPF Monoboyas Punta Colorada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Fórmula 1 prepara un plan de emergencia ante la guerra en Medio OrienteEl presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, descarta que el Gran Premio de Las Vegas sea la última carrera del año y confirma que hay un plan de emergencia en caso de que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi no puedan disputarse debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Read more »

Volaris y Aeroméxico caen en la BMV por falta de acuerdo de paz en Medio OrienteAeromexico

Read more »

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Javier Milei respaldó a Israel: “Debemos defenderlo, es el bastión de Occidente'El Presidente habló en la inauguración de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos y reavivó la tensión en la zona.

Read more »

Los mercados en alerta por Medio Oriente: volatilidad, petróleo en alza y dudas sobre la inflaciónLa escalada entre Estados Unidos e Irán y el freno en las negociaciones reavivan el temor a un shock energético. Suben el dólar y el crudo, caen las bolsas europeas y crecen las apuestas a una política monetaria más dura en EE.UU.

Read more »