El New York Times analiza el conflicto entre empleadores y empleadas en el sector de la música en directo y las disparatadas tarifas y condiciones laborales durante la Fórmula 1. El sindicato de locutores plantea alegaciones sobre una temporada más inservible para la profesión, con incentivos para contratar a la mayor cantidad de bailarinas posibles para maximizar las ganancias.

El New York Times cubre en su suplemento The Athletic el conflicto relacionado con el período específico de la Fórmula 1 , donde el sindicato de locutores y cantantes plantea alegaciones sobre las adversas condiciones laborales y las disparatadas tarifas durante esa temporada.

Diversos empleadores y empleadas intercambian críticas y plantean quejas sobre los incentivos para contratar a bailarinas en exceso y el modelo de pago por consumo en los bares que se atribuyen solo en favor de los gerentes. Según el sindicato, todo esto hace que las locutoras y cantantes experimenten un período más inservible y poco rentable del año





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