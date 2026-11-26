Miguel Ángel Pichetto buscó interpelar al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre las elecciones en Brasil, pero el oficialismo bloqueó la iniciativa en Diputados.

Un intenso choque político se desató en la Cámara de Diputados entre el diputado Miguel Ángel Pichetto y el canciller Pablo Quirno, centrándose en la gestión de la política exterior argentina frente a las recientes elecciones en Brasil. Pichetto solicitó formalmente la interpelación del jefe de diplomacia para que rinda cuentas sobre sus declaraciones públicas, argumentando que estas话语 están poniendo en peligro la relación con el principal socio comercial de la nación. A pesar de la insistencia del legislador de Encuentro Federal, el bloque oficialista, liderado por La Libertad Avanza, logró bloquear el tratamiento del pedido, impidiendo que el recinto votara sobre la convocatoria del ministro.

Crisis diplomática y Mercosur en riesgo

Las declaraciones de Quirno sobre el proceso electoral que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil fueron el detonante inmediato del conflicto. El canciller señaló que existieron situaciones poco claras durante la votación, aunque aclaró que el Gobierno argentino no cuestionaba el resultado final de los comicios. Además, responsabilizó al gobierno brasileño por ciertas decisiones que, según su criterio, afectaron negativamente la relación bilateral entre los dos países sudamericanos.

Also read Schiaretti rechazó los dichos del canciller Quirno sobre elecciones en Brasil

Pichetto reaccionó con dureza, calificando a Quirno como el peor canciller que ha tenido la Argentina en su historia. El diputado advirtió que las intervenciones públicas del funcionario están profundizando una crisis diplomática que amenaza con trasladarse al terreno económico, poniendo en jaque la estabilidad del Mercosur. Para el legislador, la falta de coordinación con el Congreso está escalando innecesariamente un conflicto que podría tener consecuencias irreversibles para el intercambio comercial y la integración regional.

Maniobra legislativa y bloqueo oficialista

El diputado reclamó que la Cámara votara sobre tablas la convocatoria del ministro de Relaciones Exteriores, exigiendo que este explicara sus posturas directamente ante el recinto legislativo. Sin embargo, Martín Menem, presidente de la Cámara, objetó el procedimiento solicitado por Pichetto y le ordenó presentar el proyecto por mesa de entradas, un trámite que ralentizaría el proceso. Pichetto insistió en que el recinto debía pronunciarse de manera inmediata, pero La Libertad Avanza y sus aliados se negaron a habilitar el tratamiento, asegurando que no cumplía con los requisitos formales inmediatos.

Advertisement

El pedido de interpelación no logró alcanzar los tres cuartos de los votos necesarios requeridos para ser tratado en esa sesión, lo que resultó en la frustración del intento legislativo. Esta maniobra no es menor, ya que Brasil representa el principal socio comercial de Argentina, y cualquier escalada diplomática podría complicar significativamente el intercambio bilateral. La negativa del oficialismo a permitir la interpelación refleja la tensión interna entre la línea dura de la diplomacia actual y los sectores políticos que priorizan la estabilidad económica con sus vecinos.

Intensificación del debate en redes sociales

Fuera del recinto, el conflicto se trasladó a las redes sociales donde tanto el canciller como el diputado intensificaron sus críticas mutuas. Quirno publicó una respuesta contundente, señalando que cada vez era más claro quiénes defendían los intereses de Argentina frente a los de otros países, mencionando específicamente a Brasil en este contexto. Su mensaje buscaba pintar a la oposición como una fuerza que priorizaba agendas extranjeras sobre el bienestar nacional.

Pichetto no dejó pasar la respuesta y volvió a cuestionar al canciller, calificando su mensaje de tristísimo. El diputado sostuvo que defender la relación con Brasil y fortalecer el Mercosur es, en esencia, defender los intereses de la Argentina. Esta disputa pública evidencia las profundas divisiones sobre cómo debe conducirse la política exterior, especialmente en un contexto donde la economía local depende crucialmente de la estabilidad con sus socios del Mercosur. Mientras el Congreso aprueba reformas como la del BCRA, este choque diplomático deja un panorama político incierto y una relación bilateral bajo tensión.