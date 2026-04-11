Conflicto de Competencia: Jueza Federal Traslada Caso de Reforma Laboral al Fuero Contencioso Administrativo

La jueza federal Macarena Marra Giménez resuelve un conflicto de competencia, apartando al juez laboral Raúl Horacio Ojeda y trasladando el caso de la reforma laboral del fuero laboral al Contencioso Administrativo Federal. La CGT buscaba la inconstitucionalidad de artículos de la Ley 27.802.

La jueza federal Macarena Marra Giménez ha resuelto un conflicto de competencia jurisdiccional, trasladando el caso de la reforma laboral de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Esta decisión implica el apartamiento del juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, quien previamente había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a solicitud de la Confederación General del Trabajo ( CGT ).

El fallo de la jueza Giménez establece de manera clara que la justicia federal es la competente para tratar la acción interpuesta por la CGT, desplazando así a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta resolución marca un hito en la disputa legal en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno y es vista con favorablemente en ciertos sectores. \La CGT, al presentar su demanda, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802. Argumentaron que, desde su perspectiva, estos artículos vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores, reconocidos en la Constitución Nacional, específicamente en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75. Además, la CGT enfatizó la violación de principios fundamentales como la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. La acción de la jueza Marra Giménez, al resolver este conflicto de competencia, ha sido recibida con satisfacción en ciertos ámbitos gubernamentales. Los fundamentos de la resolución se basan en la delimitación precisa de la competencia jurisdiccional. Con este fallo, la competencia para analizar la demanda de la CGT contra el Estado Nacional, relacionada con la ley de reforma laboral, se traslada al fuero Contencioso Administrativo Federal. Esto implica que el juzgado de Ojeda deberá remitir el expediente correspondiente a esta jurisdicción. En caso de que se observe alguna irregularidad en el proceso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal podría intervenir. La decisión de la magistrada Giménez, además, permite vislumbrar dos aspectos relevantes: por un lado, los reclamos individuales de los trabajadores seguirán siendo competencia del fuero laboral; por otro lado, se consolida una postura restrictiva en cuanto a la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado, reforzando la especialización del fuero contencioso administrativo en este tipo de litigios.\El juez Ojeda, en una acción previa, había emitido una medida cautelar innovativa el lunes pasado, dando lugar a la solicitud de la central obrera para suspender temporalmente 82 artículos de la mencionada ley 27.802. Ante esta decisión, el Ministerio de Capital Humano anunció de inmediato su intención de apelar. Tras la medida de Ojeda, aún se mantienen en suspenso 81 artículos de la reforma laboral. Estos artículos representan el núcleo central de las modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre los aspectos suspendidos por el fallo de Ojeda se encuentran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las restricciones al derecho de huelga por sectores de actividad, la modificación del cálculo de las indemnizaciones (sin considerar aguinaldos y otros pagos), la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, la posibilidad de pagar las indemnizaciones en cuotas, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires, y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros. El juez Ojeda, quien ejerce como juez laboral desde 2012, tiene una amplia trayectoria en el ámbito judicial. Previamente, se desempeñó como empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el gobierno kirchnerista. La medida cautelar fue promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo





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