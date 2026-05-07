Conflicto Bancario: La Asociación Bancaria convoca a Paro Nacional en el BCRA y Banco Hipotecario

El gremio liderado por Sergio Palazzo impulsa medidas de fuerza contra el cierre de tesorerías regionales y despidos masivos en entidades financieras estatales.

La Asociación Bancaria ha anunciado formalmente la convocatoria a un paro nacional que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo, afectando específicamente las operaciones del Banco Central de la República Argentina y del Banco Hipotecario .

Esta medida de fuerza, que se desarrollará durante las tres últimas horas de atención al público, surge como una respuesta contundente a una serie de decisiones administrativas y políticas adoptadas por las cúpulas de ambas instituciones. El sindicato, bajo la conducción de Sergio Palazzo, ha manifestado que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un plan que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector bancario, generando un clima de incertidumbre y malestar generalizado en todo el territorio argentino.

En lo que respecta al conflicto con el Banco Central de la República Argentina, la organización gremial ha expresado su más enérgico rechazo a la resolución que determina el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales distribuidas en el país. Desde La Bancaria sostienen que esta decisión no solo implica la pérdida directa de 32 puestos de trabajo, sino que representa un proceso de vaciamiento de funciones esenciales que el organismo monetario debe cumplir para garantizar la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero en el interior.

Se advierte que la eliminación de estas oficinas tendrá un impacto negativo considerable sobre las economías regionales, ya que se verán afectadas las tareas operativas y de control territorial que son vitales para el organismo. Cabe destacar que el gremio ya había realizado una protesta similar el pasado 27 de abril, y que a pesar de haber agotado las instancias formales de diálogo ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han mantenido una postura hermética, demostrando una total falta de voluntad para revisar las medidas implementadas.

Simultáneamente, la tensión se ha trasladado al Banco Hipotecario, donde el sindicato denuncia un proceso sistemático de cierre de sucursales y la ejecución de despidos que consideran injustificados en diversos puntos geográficos. La Asociación Bancaria ha sido tajante al afirmar que rechaza cualquier política de achique que derive en el deterioro de las condiciones laborales o que deje a familias enteras sin el sustento de un empleo estable.

Para el gremio, estas desvinculaciones no responden a una necesidad técnica insalvable, sino a una estrategia de reducción de costos que ignora el valor social del trabajo y la calidad del servicio que se brinda a los usuarios. En este sentido, se ha ratificado el estado de alerta y movilización permanente, subrayando que la lucha por la estabilidad laboral es una prioridad irrenunciable para todos los afiliados.

Finalmente, el Secretariado General Nacional de La Bancaria, junto con Sergio Palazzo, ha advertido que este paro es solo una etapa inicial de un plan de acción más amplio. Si las autoridades del Banco Central y del Banco Hipotecario no ofrecen soluciones urgentes, concretas y satisfactorias, el sindicato no dudará en profundizar las medidas directas, lo que podría derivar en huelgas más prolongadas o plantones en las sedes administrativas.

La organización responsabiliza directamente a los directivos de estas entidades por el agravamiento del conflicto social y laboral, instándolos a retomar la mesa de negociaciones bajo principios de respeto mutuo y reconocimiento de los derechos laborales. La situación permanece en un punto crítico, donde la capacidad de diálogo será determinante para evitar que la crisis se extienda a otras áreas del sistema financiero nacional





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Bancaria BCRA Banco Hipotecario Paro Nacional Derechos Laborales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno y UBA en conflicto por fondos para hospitales universitariosEl Gobierno nacional rechazó las denuncias de la UBA sobre desfinanciamiento de sus hospitales, afirmando que se transfirieron todos los créditos presupuestarios asignados. La UBA reclama un monto adicional que, según el Gobierno, perjudicaría al resto de los hospitales universitarios del país.

Read more »

Susana Giménez: Desmienten conflicto con la familia de Carlos Monzón por su serie biográficaEl nieto del boxeador Carlos Monzón negó los rumores de una polémica con Susana Giménez respecto a la producción de su serie biográfica, asegurando que mantienen una excelente relación.

Read more »

Caputo impulsa recorte de subsidios al gas en zonas frías y genera conflicto con gobernadoresEl Gobierno Nacional busca modificar la ley de subsidios para gas en regiones frías, transitando de un modelo geográfico a uno socioeconómico, lo que afectará a numerosas provincias y municipios.

Read more »

Cris Morena fue letal con Florencia Bertotti y reavivó el conflicto: “Se aprovecha de otros”La productora habló sobre quienes cantan sus canciones “como si fueran propias” en una clara referencia a la protagonista de “Floricienta”.

Read more »

La Fórmula 1 analiza recuperar este año las dos carreras canceladas por el conflicto bélicoLa guerra en Medio Oriente obligó a cancelar los GP de Bahrein y Arabia Saudita previstos para abril. Ahora, si el conflicto cede, la Fórmula 1 estudia reincorporarlos al calendario.

Read more »

¿Fin del escándalo?: el gesto de Robinho Jr. tras el conflicto con Neymar en SantosDespués de la polémica agresión en un entrenamiento, el delantero decidió retirar la notificación formal que había presentado contra la institución brasileña.

Read more »