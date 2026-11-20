La Confmebol respalda a Gianni Infantino para las elecciones de la FIFA en 2027. Philippe Diallo y Kohzo Tashima confirman su participación en Rabat, Marruecos.

La contienda por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA) para el mandato iniciado en 2027 ya tiene sus protagonistas definidos. Las elecciones, programadas para celebrarse el 18 de marzo de 2027 durante el 77° Congreso Ordinario en Rabat, Marruecos, comienzan a definir su escenario con la confirmación oficial de los tres candidatos restantes. Gianni Infantino, el titular actual que busca su reelección, se enfrenta a una competencia directa contra el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

Confmebol reafirma su respaldo a Infantino

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Confmebol) emitió un comunicado oficial este viernes 20 de noviembre ratificando su apoyo incondicional a Gianni Infantino. La institución subrayó que su decisión responde a un reconocimiento explícito al liderazgo del presidente suizoitaliano y a las transformaciones positivas que ha implementado en el deporte mundial. Este respaldo es fundamental, ya que los diez países miembros de la Confederación Sudamericana representan un bloque de votos decisivo en el proceso electoral de la FIFA.

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La postura de la Confmebol llega tras semanas de silencio relativo que habían generado incertidumbre en los círculos futbolísticos. Al hacer pública su posición, la casa madre del fútbol en América del Sur valida la gestión del actual mandatario, posicionándose como un pilar clave para la campaña de reelección de Infantino en la próxima cita electoral de marzo de 2027.

Philippe Diallo: La candidatura de UEFA

El otro candidato en disputa es Philippe Diallo, quien ejerce como presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023. Su trayectoria incluye un ascenso rápido dentro de la institución francesa, habiendo sido nombrado tesorero en 2021 y vicepresidente poco después. Diallo asumió el cargo de presidente inicialmente de forma interina en enero de 2023, tras la salida de Noël Le Graët, y posteriormente fue elegido oficialmente para el puesto en junio de ese mismo año, permaneciendo en el cargo hasta 2024.

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La candidatura de Diallo cuenta con el aval total de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Las 55 asociaciones que conforman el continente azul lo eligieron por unanimidad para representar a Europa en la carrera por la presidencia de la FIFA. Este respaldo institucional otorga a Diallo una base sólida de votos, aunque enfrenta el desafío de superar el respaldo continental que Infantino ya posee.

Kohzo Tashima y su historial en Asia

Kohzo Tashima es el tercer competidor que se presenta ante los delegados del Congreso 77°. Este dirigente japonés presidió la Asociación Japonesa de Fútbol y actualmente se desempeña como presidente honorario de dicha entidad. Su experiencia en la gobernanza del fútbol internacional es amplia, ya que integra el Consejo de la FIFA desde 2015. La federación de su país ya ha comunicado que ha presentado la documentación reglamentaria correspondiente para respaldar su postulación.

El perfil de Tashima incluye momentos significativos en su gestión nacional. Durante su mandato, la selección de Japón alcanzó los octavos de final en el Mundial de Rusia, aunque una de las decisiones más polémicas de su periodo ocurrió dos meses antes del inicio del torneo. Esta experiencia lo posiciona como un candidato con conocimiento profundo de los mecanismos internos de la FIFA y de las dinámicas continentales, especialmente en la región de la AFC.

Contexto del Congreso 77° en Marruecos

Las elecciones se desarrollarán en un contexto de alta expectativa y competencia interesada. Mientras UEFA busca mantener su influencia a través de Diallo, la Confmebol consolida su apoyo a Infantino. La sede de Rabat no solo acogerá el acto eleccionario, sino que será testigo de la lucha por definir el rumbo del fútbol global para los próximos cuatro años. Los temas a tratar en el congreso incluyen reformas estructurales y la planificación de futuros eventos, como la final de la Copa Sudamericana, cuya sede fue recientemente asignada a Barranquilla.

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La definicion de los candidatos marca el inicio formal de una campaña que durará hasta marzo de 2027. La interacción entre los distintos bloques continentales determinará quién asumirá el sillón de la FIFA. La ratificación de la Confmebol para Infantino y el respaldo unánime de la UEFA para Diallo establecen un escenario bipolar claro, con Kohzo Tashima actuando como el factor de variación en este proceso electoral de alto impacto.