Confirmado, Valverde y Tchouamèni tuvieron un incidente violento en el vestuario

El futbolista uruguayo sufre un traumatismo craneoencefálico y su mujer publicó un post en su cuenta de Instagram. El atacante se ha pronunciado de manera extensiva a través de la red social

El episodio de violencia entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni trascendió las paredes del vestuario de Real Madrid y generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club merengue.

Luego de que el club español confirmara la pelea y de que se informara que el futbolista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico, su esposa, Mina Bonino, publicó un descargo en redes sociales: \"¿Qué más quieren creer? \". La modelo argentina realizó un posteo en su cuenta de Instagram en donde explicó: \" Se golpeó la cabeza, tiene una gorra y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo\".

La publicación fue acompañada por una foto junto a su marido y su hijo, y agregó: \"Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? Quieren ver sangre y acá no la van a ver\". \"Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación.

Déjenme en paz\", cerró la mujer del futbolista. Al igual que Bonino, Valverde también se manifestó a través de Instagram. En un extenso comunicado publicado el jueves, el uruguayan expresó: \"Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande\". \"En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz.

Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica\", agregó el jugador merengue. NOTICIA EN DESARROLL





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