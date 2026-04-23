Confirmada la prisión perpetua para Martín del Río por el asesinato de sus padres

La justicia de Buenos Aires rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Martín del Río, condenado a prisión perpetua por el crimen de sus padres en 2024. El Tribunal de Casación consideró sólidas las pruebas presentadas y desestimó los argumentos de la defensa sobre irregularidades en el juicio.

La justicia de la provincia de Buenos Aires ha confirmado la condena a prisión perpetua para Martín del Río, responsable del brutal asesinato de sus padres en 2024.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del acusado, manteniendo así la sentencia original dictada por la jueza María Coelho del Tribunal en lo Criminal N° 7. Este fallo representa un nuevo revés para la estrategia legal de Del Río y consolida la culpabilidad establecida por el jurado popular el pasado 13 de diciembre.

La defensa, liderada por la abogada Mónica Chirivin, había argumentado la nulidad del juicio basándose en supuestas irregularidades en la conducción del debate por parte de la jueza Coelho, alegando la introducción de información perjudicial e indebida para el acusado. Específicamente, se cuestionó la admisibilidad de testimonios y la validez de las pruebas presentadas durante el proceso.

Sin embargo, el Tribunal de Casación consideró que las objeciones planteadas carecían de fundamento y que el conjunto de pruebas acumuladas durante la investigación y el juicio eran contundentes y suficientes para sostener el veredicto de culpabilidad más allá de toda duda razonable. El Tribunal de Casación analizó minuciosamente los argumentos de la defensa, desestimando cada uno de ellos.

En relación a la supuesta falta de pruebas que vincularan a Del Río con el arma homicida y el lugar del crimen, los magistrados destacaron la solidez de las evidencias presentadas por la fiscalía. Se mencionaron los registros de cámaras de seguridad que ubicaban al acusado en las cercanías del domicilio de sus padres el día del asesinato, los análisis de antenas telefónicas que confirmaban su presencia en la zona, y los testimonios de siete personas que lo identificaron de manera inequívoca por su característica forma de caminar.

Además, se resaltó el cese abrupto de toda comunicación de las víctimas a las 17:31, un hecho que apuntaba directamente a la comisión del crimen en ese momento. La defensa también se había opuesto a la declaración de Nina Aquino y dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal, argumentando que sus testimonios podrían ser parciales o irrelevantes.

No obstante, el Tribunal determinó que la jueza Coelho había actuado correctamente al considerar admisibles dichas declaraciones, y que la defensa no había presentado objeciones formales durante el juicio. Otro punto de controversia planteado por la defensa fue la duración de la deliberación del jurado, que consideraron excesivamente breve – menos de 30 minutos – lo que, según su criterio, indicaba una falta de análisis profundo y una aplicación superficial del sentido común.

Sin embargo, el Tribunal verificó el acta del debate y constató que la deliberación había durado aproximadamente 50 minutos, desde las 18:41 hasta las 19:34, un tiempo que se considera razonable y conforme a la ley. La abogada Mónica Chirivin, a pesar del rechazo del recurso de casación, ha manifestado su intención de continuar la lucha legal en defensa de su cliente.

Confirmó que la condena aún no es firme y que existen dos instancias judiciales adicionales a las que apelará.

“Vamos a apelar y nos vamos a ir con el recurso a la Suprema Corte. Y después queda otra instancia que es el recurso extraordinario”, declaró Chirivin. La abogada también enfatizó la importancia de un aspecto específico del caso que, según su opinión, no ha sido debidamente considerado por los tribunales: la resolución que permitía a los empleados de la fiscalía declarar como testigos, una práctica a la que la defensa se había opuesto terminantemente.

Chirivin argumenta que esta situación vulneró los derechos de Del Río al permitir que funcionarios con un claro interés en el caso pudieran influir en el veredicto del jurado. La defensa tiene un plazo de 10 días para interponer el próximo recurso, y se espera que continúe argumentando la nulidad del juicio basándose en las supuestas irregularidades procesales y la falta de pruebas contundentes que vinculen a Del Río con el asesinato de sus padres.

El caso, que ha generado gran conmoción en la sociedad argentina, sigue abierto a nuevas instancias judiciales, y el futuro de Martín del Río permanece incierto mientras se agotan todas las vías de apelación





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