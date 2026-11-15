Conferencia Episcopal agradece a autoridades por viaje de León XIV

La CEA destaca el esfuerzo de 23.000 voluntarios y la colaboración del Gobierno nacional y provincias tras el exitoso viaje apostólico del Papa León XIV en Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha emitido un comunicado oficial de carácter histórico para expresar su profunda gratitud hacia todas las partes involucradas en la reciente visita apostólica del Papa León XIV al territorio nacional. Este documento institucional, firmado por la máxima dirigencia del episcopado, no solo reconoce el trabajo logístico, sino que también celebra el clima de fe y unidad que se vivió durante el evento.

Reconocimiento a la Logística y Voluntariado

El texto subraya el esfuerzo articulado de innumerables personas e instituciones que trabajaron de manera complementaria para concretar la celebración en cada una de las sedes programadas. Un punto central del mensaje es el agradecimiento específico a los coordinadores locales y a los más de 23.000 voluntarios que pusieron su disponibilidad al servicio de los fieles y visitantes.

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Estos voluntarios representaron la columna vertebral del operativo humano, demostrando una dedicación excepcional que permitió el fluido desarrollo de las actividades religiosas y civiles. La CEA destacó que sin esta masa crítica de apoyo desinteresado, la organización del evento habría sido imposible de sostener con la calidad requerida.

Colaboración entre Gobierno y Santa Sede

Dentro del balance institucional, la Iglesia agradeció explícitamente al Gobierno nacional por su firme compromiso y por el importante aporte de recursos económicos, técnicos y logísticos. Este respaldo estatal fue fundamental para garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones masivas en todo el país.

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De igual manera, hicieron extensiva la gratitud a los gobiernos de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios involucrados por brindar los medios necesarios. Según remarcaron los obispos, este trabajo compartido permitió sumar esfuerzos respetando la autonomía y las responsabilidades propias de cada sector público y civil.

Asimismo, el episcopado agradeció a la Santa Sede y a la Nunciatura Apostólica por su acompañamiento permanente durante la etapa preparatoria. Este apoyo diplomático y espiritual aseguró que la visita se alineara con los protocolos internacionales y las directrices eclesiásticas globales.

Firma Oficial y Legado del Evento

El documento fue firmado por el presidente del organismo, Marcelo Daniel Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, quienes calificaron la jornada como un acontecimiento histórico. Consideraron que la visita renovó la fe y el compromiso fraterno de la sociedad argentina, dejando una huella duradera en la identidad nacional.

Por último, el texto elogió el desempeño de todas las fuerzas de seguridad, subrayando el profesionalismo y la dedicación demostrados en cada tramo del operativo desplegado en el territorio argentino. Este reconocimiento cierra un ciclo de cooperación efectiva entre la Iglesia, el Estado y la ciudadanía.