Conexión con el humor y el ingenio

La energía sensible está disponible para conectar con el humor y el ingenio, y también para adaptarse a nuevos puntos de vista. Los planetas están recorriendo zonas de la carta natal que se relacionan con los recursos, el valor, la intimidad y la pareja.

La energía sensible está disponible para conectar con el humor y el ingenio, y también para adaptarse a nuevos puntos de vista. Los planetas están recorriendo zonas de la carta natal que se relacionan con los recursos, el valor, la intimidad y la pareja.

En este momento, es posible que se deban tomar decisiones importantes que impacten en los afectos. Los recorridos de Mercurio, Venus y Júpiter en Cáncer suman gran disponibilidad de energía canceriana y acompañan a realzar los talentos sensibles. El Sol continúa su recorrido en Géminis y irradia su energía hacia el futuro, despertando las ganas de saborear algo distinto. Es posible que para hacer lugar a lo nuevo se deba elegir qué querer dejar atrás.

Mercurio y Neptuno están interactuando y despiertan capas subterráneas de emociones que creías tener domesticadas pero que todavía persisten y requieren de su elaboración. Venus y Júpiter están unidos en la zona de la carta natal asociada al trabajo y despiertan la ambición y las ganas de sentir reconocimiento en la profesión. Plutón está dando sus primeros pasos por Acuario y el mayor voltaje energético se da en la zona de la carta natal asociada a la dirección vital.

Los recorridos de Mercurio, Venus y Júpiter en Cáncer te invitan a reconectar con lo que haces porque te hace bien, más allá de cualquier productividad u objetivo





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