Conductor huye tras atropellar a vendedor en silla de ruedas en La Tablada; denuncian falta de infraestructuras

Claudio Romero, vendedor ambulante en silla de ruedas, fue golpeado por una Kangoo blanca en La Tablada y abandonado. El agresor escapó, mientras la comunidad exige justicia y mejoras en la vereda.

Un conductor de una camioneta Kangoo blanca, sin detenerse, colisionó contra un vendedor ambulante que se desplazaba en silla de ruedas en la Avenida Arieta al 5100, en la localidad de La Tablada, La Matanza , el pasado sábado por la noche.

La víctima, identificada como Claudio Romero, quedó gravemente herida y, tras el impacto, el agresor huyó del lugar sin ofrecer auxilio. Inmediatamente después del accidente, un transeúnte se acercó al herido, grabó el estado de la silla de ruedas destrozada y le preguntó si creía que el conductor lo había atropellado con la intención de matarlo.

Romero, entre lágrimas y con el cuerpo cubierto de sangre, respondió que el vehículo lo había golpeado de forma brusca, pero no lo había pasado por encima, y protestó contra la falta de respeto que había sufrido: "Me rompieron toda la silla, estos hijos de p***". El vecino que presenció el hecho también tomó imágenes del daño causado a la silla, subiendo el material a sus redes sociales.

Las grabaciones fueron rápidamente compartidas y se difundieron ampliamente, despertando una ola de indignación entre los residentes de la zona. Las imágenes mostraron claramente la falta de frenado del vehículo y la ausencia de cualquier intento de socorro por parte del conductor, quien desapareció en la noche.

Además, las cámaras de seguridad instaladas en la zona capturaron la escena completa, proporcionando pruebas irrefutables del comportamiento del infractor. Ante la gravedad del suceso, Claudio Romero, aún aturdido, se dirigió a la Fiscalía 3 de La Matanza para formalizar la denuncia contra el perpetrador, a la espera de que las autoridades logren identificar y detener al responsable.

La denuncia señala la ausencia de testigos que hayan retenido datos del vehículo, pero se hace un llamado a la comunidad para que cualquier persona que posea información útil o haya captado imágenes adicionales colabore con la investigación. La falta de infraestructuras adecuadas para personas con movilidad reducida también fue remarcada por varios vecinos, quienes señalaron que la vereda se encuentra en pésimo estado, con obstáculos y la ausencia de rampas en muchas esquinas, lo que obliga a los usuarios de sillas de ruedas a cruzar la calzada en condiciones de alto riesgo.

Los habitantes de La Tablada exigen una pronta respuesta de las autoridades locales para reparar la vereda y garantizar la seguridad de los peatones vulnerables. Mientras tanto, el caso sigue en la agenda judicial y continúa generando debates sobre la necesidad de mejorar la infraestructura urbana y la sanción ejemplar a conductores que ponen en peligro la vida de personas con discapacidad





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