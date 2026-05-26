Conductor embiste a policía motorizado en la autopista de Quilmes

Un conductor perdió el control de su vehículo y embistió a un policía motorizado en la autopista de Quilmes, mientras se desarrollaba un operativo especial debido a su conducta sospechosa.

Un conductor perdió el control de su vehículo y embistió a un policía motorizado en la autopista, a la altura de Quilmes, mientras se desarrollaba un operativo especial debido a su conducta sospechosa .

El conductor reconoció haber consumido bebidas alcohólicas antes de manejar y fue detenido por las autoridades. A pesar de las lesiones, el efectivo permaneció consciente y fuera de peligro. Varios testigos aseguraron que la camioneta venía realizando maniobras imprudentes antes del accidente, incluyendo zigzaguear peligrosamente entre otros autos a gran velocidad





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