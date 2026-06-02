Conductor de Uber baleado durante intento de robo en Rafael Castillo

Un conductor de Uber de 39 años fue gravemente herido tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle el vehículo en la localidad de Rafael Castillo. La víctima trasladaba a una pasajera, personal del Servicio Penitenciario, quien declaró ante la policía. Los agresores escaparon sin concretar el robo y la policía busca identificarlos.

Un conductor de 39 años, identificado como Flores, llegó en su Ford Fiesta blanco a la dirección Zinny 3218 en la localidad de Rafael Castillo , partido de La Matanza, para buscar a una pasajera, una mujer de 35 años que trabaja como personal del Servicio Penitenciario en la Unidad 43.

Según el relato de la pasajera, apenas intentó subir al auto por la mañana, ella y el chofer fueron sorprendidos por al menos dos delincuentes armados que se acercaron con intención de robar el vehículo. En medio del caos, Flores intentó arrancar el auto para escapar pero fue baleado. El conductor quedó gravemente herido y los atacantes escaparon sin concretar el robo. Una cámara de seguridad registró el momento en que el conductor bajó del auto herido, agarrándose el pecho.

En ese momento fue asistido por una persona que pasaba por el lugar. El chofer fue trasladado de urgencia al hospital, pero ingresó inconsciente, según informaron fuentes policiales. La policía de la comisaría de Rafael Castillo intervino y comenzó la búsqueda de los responsables. La víctima trabajaba como chofer de Uber para mantener a su familia.

La pasajera declaró ante la policía y aportó detalles clave para la investigación, a cargo del fiscal





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