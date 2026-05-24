Condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad y el conurbano, con bancos de niebla y poca visibilidad

La Ciudad y el conurbano se preparan para una seguidilla de jornadas signadas por bancos de niebla y poca visibilidad, debido a la presencia de nubes bajas. Transita una semana con condiciones meteorológicas típicas de la estación, con alta humedad, estabilidad y una marcada reducción de la visibilidad. Las nubes bajas actúan como una 'manta' que frena el descenso térmico nocturno, pero en zonas del sur y oeste del Gran Buenos Aires donde el cielo logre despejarse temporalmente, el enfriamiento radiativo será más eficiente y generará mínimas más bajas.

La Ciudad y el conurbano se preparan para una seguidilla de jornadas signadas por bancos de niebla y poca visibilidad . Transita una semana con condiciones meteorológicas típicas de la estación: alta humedad, estabilidad y una marcada reducción de la visibilidad, debido a la presencia de nubes bajas en la Ciudad de Buenos Aires y entre 1 y 2 grados menos en el conurbano.

Las nubes bajas actúan como una 'manta' que frena el descenso térmico nocturno, pero en zonas del sur y oeste del Gran Buenos Aires donde el cielo logre despejarse temporalmente, el enfriamiento radiativo será más eficiente y generará mínimas más bajas. Como afectará la niebla en el AMBA.

Coincidiendo con el operativo retorno por el fin de semana largo, se prevén reducciones bruscas de visibilidad en autopistas, rutas y accesos suburbanos durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y verificar las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Recién hacia el jueves y viernes se prevé una disminución gradual de la nubosidad baja y menor probabilidad de neblinas.

Esto permitirá el ingreso de más radiación solar, dando lugar a jornadas con mañanas frescas pero tardes notablemente más templadas, a pesar de una leve inestabilidad prevista para el cierre de la semana laboral. Polémica por el mapa deforme de Argentina que Javier Milei compartió en redes: ¿no se dio cuenta





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