Condenan a seis años y medio a un sargento de policía y su hijo por tráfico de cocaína en Salta tras una persecución

Un sargento de la Policía de Salta y su hijo fueron condenados por transporte agravado de estupefacientes. El joven fue detenido tras evadir tres controles de Gendarmería, y las escuchas telefónicas demostraron la participación del padre, que usaba clave para coordinar el traslado de cocaína desde la frontera boliviana hacia Orán.

La Gendarmería Nacional detuvo a un sargento de la Policía de Salta , Mauricio Vera, y a su hijo, también llamado Mauricio Vera, en el marco de una investigación por tráfico de drogas .

El joven de 23 años fue condenado a seis años y medio de prisión por transporte agravado de estupefacientes, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad, luego de que una investigación judicial demostrara que trasladaba cocaína desde la frontera con Bolivia hacia la ciudad de Orán. La maniobra quedó expuesta tras una cinematográfica persecución ocurrida el 6 de junio de 2025, cuando el joven evadió tres controles de seguridad antes de ser detenido con la droga.

El sargento Vera, padre del implicado y quien prestaba servicios en la Unidad Motorista de Emergencias Policiales, fue identificado como parte de la estructura criminal y coordinaba aspectos logísticos del traslado, usando mensajes en clave para referirse a la droga. Durante el juicio oral se reprodujeron conversaciones telefónicas interceptadas que terminaron siendo determinantes para incriminar al policía. En uno de los diálogos, luego de la detención de su hijo, el sargento expresó, desesperado: "¡Qué boludo que sos, Mauricio!

", y le preguntó directamente si había sido detenido "con algo", a lo que su hijo respondió afirmativamente, confirmando el conocimiento paterno del cargamento. El fallo fue dictado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada Orán. Mauricio Vera, de 23 años, había aceptado su responsabilidad mediante un acuerdo abreviado.

La investigación se había iniciado en abril de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida por la Gendarmería Nacional, en la que se advertía sobre una organización que operaba en la zona fronteriza entre Bolivia y Salta. A partir de tareas de inteligencia y seguimientos, la fiscalía logró identificar al sargento Vera como uno de los integrantes de la estructura. Con autorización judicial se dispusieron intervenciones telefónicas y medidas de vigilancia que permitieron reconstruir la maniobra.

El episodio central ocurrió el 6 de junio de 2025, cuando Mauricio Vera conducía un Fiat Cronos por la Ruta Nacional 50, en cercanías de Aguas Blancas. Según la investigación, al llegar a un control de Gendarmería instalado en el paraje La Estrellita, el joven ignoró las señales de detención y escapó a toda velocidad.

Minutos después volvió a evadir un segundo control de seguridad montado en la zona de "28 de Julio" y posteriormente logró atravesar un tercer operativo realizado por la Policía Federal en el acceso a Orán. La persecución continuó durante varios kilómetros por calles urbanas hasta que el vehículo sufrió daños en uno de los neumáticos. Mauricio Vera abandonó el auto en un baldío e intentó ocultarse en una vivienda cercana, aunque finalmente fue detenido por efectivos de la Gendarmería.

En el interior del automóvil se encontraron 12 paquetes de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros y otros elementos. Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente fueron clave para probar la participación del policía. Según la fiscalía, Vera padre coordinó distintos aspectos logísticos del traslado y utilizaba mensajes en clave para referirse a la droga, empleando términos como "niñitos", "juguetitos" o "camioncitos". En otra conversación, inmediatamente después de la persecución, se produjo un diálogo que resultó central para la acusación.

La fiscalía también acreditó que, tras perder la droga y el vehículo utilizado en el transporte, el policía inició negociaciones con otros integrantes de la organización para recibir una compensación. Según surgió de la investigación, llegó a rechazar una oferta de 5000 dólares porque pretendía recibir una camioneta como resarcimiento por las pérdidas sufridas.

Además, se determinó que el sargento había accedido a información reservada sobre la propia investigación, circunstancia que para los investigadores evidenció vínculos con integrantes de otras fuerzas de seguridad. El tribunal consideró probado que Vera ocupaba un rol relevante dentro de la organización y remarcó la gravedad institucional de su conducta por tratarse de un integrante de la policía provincial.

Este caso resalta los desafíos en la lucha contra el narcotráfico en zonas fronterizas y la infiltración de agentes de seguridad en redes criminales





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