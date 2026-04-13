Condenan a reclusión perpetua a Javier Cerfoglio por el femicidio de Magalí Vera

El Tribunal Oral en lo Criminal de Necochea sentenció a Javier Cerfoglio a reclusión perpetua por el femicidio de su esposa, Magalí Vera, tras arrojarla al Río Quequén en su auto después de golpearla brutalmente.

MAR DEL PLATA. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea , tras juzgar a Javier Cerfoglio , de 40 años, ha dictaminado " reclusión perpetua " en un fallo unánime. Cerfoglio fue encontrado culpable de golpear brutalmente a su esposa, Magalí Vera , de 34 años, y arrojarla al Río Quequén dentro de su automóvil, mientras ella aún estaba con vida.

El femicida escuchó la sentencia desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde ha permanecido detenido desde el 4 de diciembre, horas después del hallazgo del cadáver y la confirmación, por parte de la autopsia, de que no se trató de un accidente sino de una agresión con más de 40 golpes. El ataque, que contó con al menos un testigo presencial y registros de cámaras de seguridad, consolidó las evidencias presentadas en el informe forense, crucial para la decisión de los jueces Luciana Irigoyen Testa, Ernesto Juliano y Diego Mónaco. Testa, presidente del tribunal, leyó el fallo que, además de la condena, incluye la obligación para Cerfoglio de someterse a un tratamiento relacionado con la perspectiva de género. Después de escuchar los alegatos del fiscal Marcos Bendersky, quien solicitó la reclusión perpetua, y del abogado de la querella, Juan Manuel Iovine, representante de la familia de Vera, Cerfoglio intentó expresarse. “Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produce a muchas personas”, expresó Cerfoglio, pero evitó pedir perdón a la familia de la víctima. “Yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, declaró en su única intervención en el juicio, realizada por videollamada desde la cárcel. La sentencia declara a Cerfoglio culpable de homicidio cuádruplemente calificado por vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género. La defensa había propuesto una alternativa que fue desestimada por los jueces, solicitando 20 años de prisión por lo que consideraban una tentativa de homicidio agravado con homicidio culposo en concurso real. La audiencia, donde se leyó el veredicto, fue transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La pareja tenía un hijo de 12 años en ese momento. Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2024, después de haber asistido a la fiesta de casamiento de una amiga de Vera. La víctima, repostera, fue la encargada de preparar y llevar la torta para la celebración. Testigos aseguraron que hubo una discusión durante la noche y que se retiraron del lugar pasadas las 3:30 de la madrugada. Minutos después, las cámaras de seguridad registraron a Cerfoglio agrediendo a su esposa en la intersección de las calles 50 y 53. Los peritos concluyeron que Vera estaba inconsciente cuando fue introducida en su automóvil, un Honda Fit rojo, que terminó sumergido en el Río Quequén, a unos 50 metros de la orilla. Una ventanilla quedó parcialmente abierta, permitiendo el ingreso de agua. Se presume que Cerfoglio escapó por esa abertura. El vehículo fue encontrado volcado, con la cabina bajo el agua y las ruedas visibles. El cadáver fue rescatado al amanecer. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión, confirmando que Vera aún estaba viva al ser arrojada al río. Los informes forenses ampliaron los detalles sobre las fracturas y otras lesiones, principalmente en el cráneo y el rostro de la víctima. Tanto el fiscal como la querella enfatizaron la brutalidad del ataque ante los jueces, destacando los golpes de puño y patadas. “Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas”, declaró Cerfoglio al final de su intervención en la audiencia, que presenció parcialmente por videollamada. Familiares y amigos de Vera se reunieron para seguir la lectura del fallo juntos, frente a la sede del tribunal





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