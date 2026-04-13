Condenan a perpetua a Javier Cerfoglio por el femicidio de Magalí Vera en Necochea

Javier Cerfoglio fue sentenciado a reclusión perpetua por el femicidio de Magalí Vera, quien fue arrojada a un río en Necochea. El crimen, ocurrido en diciembre de 2024, fue calificado por los jueces como homicidio cuadruplemente agravado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea sentenció este lunes a reclusión perpetua a Javier Cerfoglio , hallándolo culpable del femicidio de Magalí Vera . La trágica muerte de la mujer, que conmocionó a la comunidad, ocurrió en diciembre de 2024, cuando fue arrojada al río dentro de un automóvil. Los jueces Luciana Irigoyen Testa, Ernesto Juliano y Diego Mónaco, tras analizar minuciosamente las pruebas, determinaron la culpabilidad del acusado por el delito de homicidio cuadruplemente calificado, agravado por el vínculo con la víctima, el ensañamiento, la alevosía y la violencia de género , elementos que revelan la brutalidad y la premeditación del crimen.

El fatídico suceso tuvo lugar el 1 de diciembre de 2024, después de que la pareja asistiera a una boda. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, en medio de una intensa tormenta, Magalí y Cerfoglio abandonaron la celebración tras una acalorada discusión, presenciada por varios asistentes. Durante el trayecto de regreso, Cerfoglio, cegado por la ira, agredió violentamente a su esposa y posteriormente precipitó el vehículo al río. Magalí, ya inconsciente, no tuvo oportunidad de sobrevivir, pereciendo ahogada. Su cuerpo fue encontrado sin vida, a unos 15 metros del coche, debajo de un pequeño muelle, marcando el final de una vida truncada por la violencia.

En un principio, Cerfoglio intentó simular un accidente, comunicándose con el 911 y afirmando haber perdido el control del Honda Fit rojo en el que viajaban. Declaró que logró salir del vehículo, pero no pudo rescatar a su esposa. Sin embargo, las investigaciones posteriores, fundamentadas en los testimonios de testigos, grabaciones de video y los resultados de la autopsia, desmantelaron la versión del acusado. Las cámaras de seguridad de la Terminal de Necochea jugaron un papel crucial, captando parte de la secuencia y permitiendo reconstruir los hechos con precisión.

Magalí Vera, quien había renunciado a su empleo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para dedicarse a su emprendimiento de repostería, y que incluso fue contratada por los novios para el evento, deja un vacío inmenso. La relación entre Magalí y Cerfoglio ya estaba marcada por la violencia, como lo evidenciaba una separación previa de seis meses, seguida de una reconciliación condicionada a la asistencia del agresor a terapia, un intento fallido de romper el ciclo de violencia que finalmente culminó en este trágico desenlace.





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