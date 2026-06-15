Condenan a la banda narco Los Peluches, integrada por ex gendarmes que daban tutoriales para camuflar cocaína

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta impuso penas de entre 3 y 15 años de prisión a los miembros de la organización Los Peluches, que utilizaba un grupo de WhatsApp para enseñar a ocultar droga en vehículos. La investigación comenzó con el secuestro de 303 kilos de cocaína en mayo de 2024.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a los integrantes de la banda conocida como Los Peluches , una organización narcocriminal que incluía a ex gendarmes y que se dedicaba al tráfico de cocaína .

La investigación reveló que los miembros del grupo utilizaban un grupo de WhatsApp para intercambiar tutoriales sobre cómo camuflar los cargamentos de droga en vehículos, con el objetivo de evadir los controles de las fuerzas de seguridad en las rutas argentinas. Los mensajes recuperados por los fiscales mostraban instrucciones detalladas sobre cómo ocultar los ladrillos de cocaína en camionetas y otros medios de transporte, lo que demostraba un alto nivel de organización y conocimiento de los procedimientos de control.

Las penas impuestas varían entre tres y quince años de prisión. Uno de los principales acusados, Escarlata, un ex gendarme que había sido dado de baja de la fuerza, recibió una condena de doce años de cárcel por su rol como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Otro de los sentenciados fue Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, conocido como el finquero de la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, quien fue condenado a quince años de prisión. Además, un comerciante de Misiones identificado como Jonathan Leonel Ostapowicz recibió una pena de catorce años de cárcel.

Diego Delgado, que hasta el momento de su detención cumplía funciones en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo y era hermano de Richar Delgado, fue condenado a nueve años de prisión, también como coautor del delito agravado por la cantidad de intervinientes y por su condición de funcionario público. Federico Batista, también integrante de la Gendarmería Nacional, y Francisco Flores, aspirante a incorporarse a la fuerza, recibieron condenas de tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.

La investigación comenzó el 19 de mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en un procedimiento de flagrancia mientras conducía una camioneta Toyota Hilux a toda velocidad por la localidad de General Pizarro, en el departamento de Anta, Salta. En el vehículo transportaba 303 kilos de cocaína valuados en aproximadamente 4000 millones de pesos. Delgado, quien era cabo de la Gendarmería, no se detuvo inicialmente en el control, pero luego frenó y bajó las ventanillas.

Los efectivos del Escuadrón 45 notaron la presencia de un uniforme en el asiento trasero y, al inspeccionar, encontraron las cajas con los paquetes de droga. Posteriormente, el 26 de octubre de ese mismo año, se secuestraron otros 31 kilos de cocaína en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera, Salta. En esa ocasión, los estupefacientes estaban ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok, y fue detenido Escarlata junto con su pareja.

Los fiscales destacaron que el transporte se realizó bajo la modalidad de convoy, con dos vehículos: uno llevaba la droga y otro actuaba como puntero. El análisis del teléfono celular de Escarlata, que intentó destruir, fue crucial para desmantelar la organización, ya que contenía las conversaciones del grupo de WhatsApp Los Peluches, donde se coordinaban los traslados y se compartían los tutoriales de camuflaje.

El juicio comenzó el 19 de diciembre y culminó con las condenas mencionadas, evidenciando la gravedad del accionar de esta banda que operaba con total impunidad, aprovechando los conocimientos de sus integrantes sobre los métodos de control de las fuerzas de seguridad





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