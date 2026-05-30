Condenan a Francisco Riquelme y once integrantes de su banda por asesinatos, extorsiones y narcomenudeo

La banda, liderada por Francisco Riquelme, se enfrentó a Los Monos en una guerra sin tregua, donde ambos grupos disputaban el territorio a sangre y fuego. La condena de Riquelme y once integrantes de la banda es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la ciudad.

Francisco Riquelme es el líder de una banda vinculada a Esteban Alvarado . Fue condenado junto a once integrantes por asesinatos, extorsiones y narcomenudeo en la zona noroeste de la ciudad.

Además de Riquelme, otros once miembros de la banda recibieron la misma condena: Fernando Ezequiel Cabaña, Lemuel Abraham Sciretta, Daniel Miranda García, Lisandro Orellana, César Acosta Muñoz, Marcelo Andrés Chávez, Alexis Alvarez, Lucas Tomás Racca, Kevin Sosa, Eric Gabriel Enrique y Franco Matías Almaraz. Una banda ligada a Esteban Alvarado y una guerra sin tregua, donde está alojado, manejaba los hilos de la banda que disputaba el territorio a sangre y fuego con Los Monos, el grupo criminal más temido de la ciudad.

El caso de Ortigala, una mujer que sobrevivió a un ataque a balazos, marcó un antes y un después en la investigación y puso en evidencia el nivel de violencia con el que operaba la banda. La banda, liderada por Riquelme, se enfrentó a Los Monos en una guerra sin tregua, donde ambos grupos disputaban el territorio a sangre y fuego.

La situación se volvió cada vez más desesperante, con la mujer de Ortigala que incluso sufrió un ataque a balazos. La investigación y el caso de Ortigala pusieron en evidencia el nivel de violencia con el que operaba la banda y su líder, Francisco Riquelme.

La condena de Riquelme y once integrantes de la banda por asesinatos, extorsiones y narcomenudeo en la zona noroeste de la ciudad es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la ciudad. La banda, liderada por Riquelme, se enfrentó a Los Monos en una guerra sin tregua, donde ambos grupos disputaban el territorio a sangre y fuego.

La situación se volvió cada vez más desesperante, con la mujer de Ortigala que incluso sufrió un ataque a balazos. La investigación y el caso de Ortigala pusieron en evidencia el nivel de violencia con el que operaba la banda y su líder, Francisco Riquelme.

La condena de Riquelme y once integrantes de la banda por asesinatos, extorsiones y narcomenudeo en la zona noroeste de la ciudad es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la ciudad. La situación se volvió cada vez más desesperante, con la mujer de Ortigala que incluso sufrió un ataque a balazos.

La investigación y el caso de Ortigala pusieron en evidencia el nivel de violencia con el que operaba la banda y su líder, Francisco Riquelme. La condena de Riquelme y once integrantes de la banda por asesinatos, extorsiones y narcomenudeo en la zona noroeste de la ciudad es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la ciudad





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