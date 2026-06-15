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Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa de Noruega por violación y maltrato

Justicia News

Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa de Noruega por violación y maltrato
Marius Borg HøibyNoruegaCondena
📆6/15/2026 2:47 PM
📰todonoticias
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Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, fue sentenciado a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y otros cargos de violencia. El tribunal encontró probado que abusó de dos mujeres mientras dormían. La defensa anuncia que apelará.

El Tribunal de Oslo ha condenado a Marius Borg Høiby , hijo de la princesa heredera de Noruega , a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y violencia contra su exnovia.

El procesado, de 29 años, no es miembro de la Casa Real noruega pero sí está relacionado con la familia a través de su madre. La sentencia, dictada tras un juicio que ha generado una gran atención mediática en el país nórdico, considera probadas dos violaciones: una ocurrida en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de los príncipes en Skaugum, donde vivía el acusado, y otra en una fiesta en Oslo en marzo de 2024.

Según el material presentado, en ambas ocasiones las víctimas se encontraban dormidas y no pudieron defenderse. El tribunal también lo declaró culpable de otros delitos, entre ellos amenazas, agresiones a otra exnovia durante el período 2022-2023, conducta sexual vejatoria por grabar a jóvenes desnudas y delitos de narcotráfico. De los 40 cargos de la Acusación inicial, fue condenado por 34. La pena incluye una indemnización conjunta a las víctimas de 640.000 coronas noruegas.

La defensa, que había pedido la absolución en los cargos más graves y ofrecido aceptar una pena de un año y seis meses por los delitos menores, ha anunciado que apelará la sentencia. Uno de sus abogados declaró que Høiby "cree que es inocente de las acusaciones de violación y que de ninguna manera sometió a su exnovia a un régimen de maltrato", por lo que está decidido a recurrir.

Høiby lleva cuatro meses en prisión preventiva desde el inicio del juicio y no asistió a la lectura de la sentencia por cuestiones de salud

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