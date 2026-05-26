Condenan a 13 años a la novia de un sicario por grabar asesinato en Rosario

Magalí Blasco, pareja del sicario Eric Gabriel Enrique, fue sentenciada a trece años de prisión tras admitir haber filmado el homicidio de Leonardo "Nano" Rodríguez, un hecho que forma parte de una escalada de violencia narco en el barrio Ludueña.

Una joven de Rosario fue condenada a trece años de prisión tras admitir haber filmado el brutal asesinato de Leonardo "Nano" Rodríguez en el barrio Ludueña.

Magalí Blasco, de 23 años, reconoció haber grabado el hecho con su teléfono móvil mientras su pareja, Eric Gabriel Enrique, de 26, disparaba contra la víctima. La investigación, dirigida por los fiscales Gastón Ávila e Ignacio Hueso, reveló que el homicidio formaba parte de una escalada de violencia impuesta por la organización criminal liderada por el sicario Alexis "Paisa" Álvarez, cuyo objetivo era sembrar terror en medio de la guerra narco que azota la zona.

Blasco aceptó un acuerdo abreviado y se declaró culpable, lo que le permitió evitar la prisión perpetua que se le reclama por otros cargos vinculados a la actividad ilícita del grupo. El 26 de abril, Enrique circulaba armado en un Fiat Uno con placas falsas cuando, cerca del cruce de Teniente Agneta y la vía a Córdoba, fue advertido por un interlocutor que le indicó que debía registrar el ataque para enviarlo a los líderes de la banda.

En ese momento apareció una moto con dos ocupantes; el conductor describió la escena como oscura y caótica, mientras escuchaba los disparos y veía a Rodríguez desplomarse en el asfalto. Después de la muerte, el joven sicario huyó del lugar, pero dejó el móvil encendido, lo que permitió a Blasco captar el instante exacto del tiroteo.

En el video, se escuchan voces de varios jóvenes que observaron la escena sin intervenir, alegando que el grupo estaba demasiado lejos y que temían represalias. Así, la evidencia audiovisual se convirtió en pieza clave para la fiscalía, que la utilizó para demostrar la premeditación y la coordinación del ataque.

El juicio también reveló la participación de Eric Gabriel Enrique en otros delitos graves, entre ellos robos y extorsiones, lo que llevó a los fiscales a solicitarle la pena de prisión perpetua. La defensa intentó mitigar la responsabilidad de Blasco alegando coacción y miedo, pero el tribunal consideró que, al ser mayor de edad y haber colaborado de manera voluntaria en la grabación, ella compartía la responsabilidad penal del crimen.

La sentencia fue recibida con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la falta de programas de protección para mujeres involucradas forzadas por el entorno criminal. Sin embargo, la autoridad judicial sostuvo que la condena era proporcional al grado de participación y a la gravedad del delito, subrayando la necesidad de enviar un mensaje claro contra la impunidad de los grupos armados que operan en la provincia de Santa Fe.

Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el crimen organizado y la población civil, donde la violencia se alimenta de la colaboración involuntaria o forzada de personas cercanas a los perpetradores. La grabación del asesinato, inicialmente concebida como un simple registro para los líderes de la banda, se transformó en la herramienta que permitía a la justicia romper el silencio y procesar a los responsables.

La condena de Magalí Blasco y la petición de cadena perpetua contra Eric Gabriel Enrique marcan un precedente importante en la lucha contra la impunidad, aunque la creciente sensación de inseguridad persiste entre los vecinos de Ludueña, quienes exigen mayor presencia policial y políticas de prevención que reduzcan la influencia de los grupos narcotraficantes en la vida cotidiana





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