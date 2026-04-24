Condena de 40 años por el brutal asesinato del amante en Carolina del Sur

Stephen White fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato a sangre fría de Erin Lee Thomas en el estacionamiento de un tribunal en Laurens, Carolina del Sur. El crimen, motivado por una infidelidad y dudas sobre la paternidad, conmocionó a la comunidad.

Un hombre ha sido sentenciado a una pena de prisión de 40 años en Carolina del Sur, Estados Unidos, tras ser declarado culpable del asesinato a sangre fría del amante de su esposa.

El crimen, perpetrado en el estacionamiento del tribunal de la ciudad de Laurens, conmocionó profundamente a la comunidad debido a la brutalidad y premeditación demostradas por el acusado. Stephen “Andrew” White, de 34 años, deberá pasar las próximas cuatro décadas tras las rejas por el asesinato de Erin Lee Thomas, también de 34 años.

El trágico incidente tuvo lugar el 12 de agosto de 2024, inmediatamente después de una audiencia judicial relacionada con la hija que Thomas tuvo con la esposa de White. La fiscalía presentó un caso contundente, detallando cómo White, tras salir del tribunal junto a su esposa y Thomas, embistió deliberadamente a la víctima con su vehículo. Thomas quedó tendido en el suelo, sufriendo una fractura en la pierna, completamente indefenso.

En lugar de ofrecer ayuda, White sacó un arma de fuego de un bolso de pañales y, tras un fallo inicial, logró destrabarla y disparar a Thomas a quemarropa, causándole la muerte instantánea. La frialdad con la que actuó White, en un lugar que debería simbolizar la justicia y la resolución pacífica de conflictos, fue particularmente impactante.

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que White había actuado bajo un estado de desesperación al descubrir que la hija que había criado no era biológicamente suya. Su abogada, Chelsea B. McNeill, argumentó que descubrir que el hijo que creía propio no lo era, representaba una de las peores experiencias que un padre podía enfrentar, solo comparable a la pérdida de un hijo.

McNeill también reveló que la esposa de White había tenido una aventura con Thomas antes de su matrimonio, y que, aunque le había confesado la infidelidad a su esposo, quien inicialmente la perdonó, había retomado la relación con Thomas y quedado embarazada de su hijo. Sin embargo, la fiscalía refutó este argumento, señalando que White había conocido la verdad sobre la paternidad un año antes del asesinato, lo que indicaba que el crimen fue premeditado y no un acto impulsivo.

Además, enfatizaron la vulnerabilidad de la víctima, quien no tenía posibilidad alguna de escapar tras ser atropellada. El fiscal del 8° Circuito, David M. Stumbo, describió el acto como un acto de violencia calculado y profundamente personal, que tuvo lugar en un lugar sagrado para la administración de justicia.

Stumbo lamentó que White no solo le haya quitado la vida a Thomas, sino que también haya privado a una niña inocente de la presencia de dos figuras paternas importantes en su vida. Durante la audiencia de sentencia, la abuela de Thomas, Kay McMahan Trotter, compartió su dolor y habló sobre el profundo vínculo que tenía con su nieto, destacando su dedicación como padre.

Trotter enfatizó que la paternidad era el rol más importante en la vida de Thomas, y reveló que incluso había brindado apoyo financiero a White y a su esposa para asegurar un buen hogar para su hija. Conmovió a la sala al afirmar que Thomas merecía gratitud, no una bala. El caso ha generado un debate sobre la violencia doméstica, la infidelidad y las consecuencias devastadoras de la ira y el resentimiento.

La sentencia de 40 años busca no solo castigar a White por su crimen, sino también enviar un mensaje claro a la comunidad de que la violencia no será tolerada y que la justicia prevalecerá. La comunidad de Laurens se encuentra aún en shock por este trágico evento, y se espera que la sentencia proporcione un cierto grado de cierre a la familia de la víctima, aunque el dolor de su pérdida perdurará por siempre.

La historia de Erin Lee Thomas sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas y la importancia de buscar ayuda profesional para manejar las emociones y resolver conflictos de manera pacífica





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