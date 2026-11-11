Condena a policial Javier Milei por gas pimienta en protesta

El juez Daniel Rafecas condenó a Cristian Rivaldi por el uso de gas pimienta contra una niña y su madre en 2024, un caso emblemático durante la gestión de Javier Milei.

El juez federal Daniel Rafecas ha dictado sentencia histórica en el primer juicio oral por represión policial durante el gobierno de Javier Milei. La condena involucra al efectivo de la Policía Federal, Cristian Miguel Rivaldi, por haber utilizado gas pimienta contra una niña de diez años y su madre en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Este fallo representa un precedente judicial significativo respecto al uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales. El tribunal determinó que las acciones del policía constituyeron un uso desproporcionado y deliberado del aerosol disuasivo, violando los protocolos establecidos para la protección de civiles inocentes.

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Detalle de la Sentencia y Penalidades

La resolución impuesta por Daniel Rafecas incluye una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso para Cristian Miguel Rivaldi. Además, el magistrado ordenó el pago de las costas judiciales a cargo del condenado y la imposición de una inhabilitación especial cuya duración es el doble del tiempo de la pena aplicada.

El juez especificó que Rivaldi debe fijar su domicilio y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Estas condiciones buscan garantizar el cumplimiento de la condena y supervisar la conducta del funcionario público durante el período de suspensión de la pena privativa de libertad.

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Roles y Posiciones de las Partes Involucradas

La acusación fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón en representación de las víctimas y por el fiscal federal Eduardo Taiano. Taiano argumentó que el efectivo había cometido delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves, describiendo un accionar que carecía de justificación legal.

Por su parte, la defensa intentó probar que el policial no había advertido la presencia de la menor. Sin embargo, el análisis de las pruebas audiovisuales refutó esta tesis, demostrando que Rivaldi tenía una visibilidad clara del entorno al tener parcialmente levantado el visor de su casco.

Impacto Real y Consecuencias para las Víctimas

El caso, conocido como el de Fabrizia, ocurrió el 11 de septiembre de 2024 durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Las víctimas, Fabrizia y su madre Carla Pegoraro, permanecían sentadas en el suelo sin ofrecer resistencia alguna cuando fueron rociadas con el aerosol.

Los registros médicos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía acreditan que Fabrizia fue diagnosticada con conjuntivitis química. Carla Pegoraro declaró que ambas sufrieron dolor de cabeza y irritación generalizada, requiriendo que terceros les aplicaran leche para aliviar las quemaduras.

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El fiscal Eduardo Taiano destacó en su dictamen del 21 de octubre de 2025 que el uso del gas fue desmedido e injustificado. Señaló que la normativa exige el uso de la mínima fuerza necesaria y una atención especial cuando hay niños presentes, condiciones que no se cumplían en esta situación.

Este fallo consolida la responsabilidad penal de los agentes públicos ante el uso excesivo de la fuerza. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi sin prisión preventiva y con un embargo de quinientos mil pesos como medida cautelar.