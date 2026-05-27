Condena a hermanos que trabajaban en el Consejo de la Magistratura por integrar banda de secuestradores

Dos hermanos que se desempeñaban en el Consejo de la Magistratura de la Nación fueron condenados por formar parte de una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos. Uno cumplía funciones como chofer y el otro en vigilancia. Las penas: tres años de prisión en suspenso para Matías Más y diez años de cárcel para Juan Jesús Más. El Tribunal Oral Federal de San Martín dictó el veredicto y los fundamentos se conocerán próximamente. La investigación se basó en escuchas telefónicas y allanamientos donde se secuestró ropa de uniformados. Las víctimas fueron un delincuente que había cometido un robo y un familiar menor. Los secuestradores exigían rescates en pesos y dólares. Está prófuga otra persona involucrada.

En un caso que ha sacudido al Poder Judicial de la Nación, dos hermanos que desempeñaban funciones en el Consejo de la Magistratura fueron condenados por integrar una banda de secuestradores.

Se trata de Matías y Juan Jesús Más, uno de ellos trabajaba como chofer y el otro en el sector de vigilancia del órgano encargado del control disciplinario de jueces y funcionarios judiciales. Según fuentes judiciales calificadas, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín, integrado por los jueces Michilini, Venditti y Morgese Martín, dictó el veredicto que contempla penas diferentes para cada uno: Matías Más, de 30 años, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, mientras que su hermano Juan Jesús, de 24, deberá cumplir una pena de diez años de cárcel.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles. La investigación que llevó a este desenlace judicial se inició en julio de 2023, cuando ambos hermanos y otros integrantes de la banda fueron detenidos en operativos a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La banda estaba dedicada a secuestros extorsivos y no actuaba al azar.

Sus víctimas fueron seleccionadas deliberadamente: un delincuente que había protagonizado un robo en la ciudad de Buenos Aires y un familiar suyo, menor de edad. Los secuestradores sabían que la primera víctima tenía una importante cantidad de dinero producto del botín obtenido en ese robo, según declaró un jefe policial que participó en la investigación. Las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente revelaron la crudeza con la que actuaban.

En una de las conversaciones, el delincuente que negociaba el dinero para liberar a la víctima gritaba: "¿Te pensás que estoy jugando? ¡La puta madre que te parió! Quiero los dólares que estaban escondidos debajo del contrapiso. ¿Te hacís la pelotuda?

Sabés de qué te estoy hablando. Rescatame los dólares o le corto un dedo". En el primer secuestro, los familiares entregaron $313.000 pesos y US$4.000; en una segunda entrega, US$29.900 y $419.000. La segunda víctima, el menor de edad, fue liberada después de que se pagara el rescate en dos oportunidades.

La investigación avanzó precisamente gracias a una serie de intervenciones telefónicas, y las detenciones se aceleraron cuando en una escucha se advirtió que la banda preparaba un nuevo secuestro. Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Gentili. En su alegato, el fiscal acusó a Matías Más de haber integrado la asociación ilícita, pero no de participar directamente en los secuestros.

En cambio, se logró comprobar la participación activa de Juan Jesús Más en ambos secuestros, lo que quedó evidenciado por reconocimientos y pruebas testimoniales. Ambos hermanos llegaron al debate con prisión preventiva. En los allanamientos realizados, la policía bonaerense secuestró ropa similar a la que utilizan uniformados de distintas fuerzas de seguridad, lo que sugiere que podrían haber utilizado disfraces para llevar a cabo sus ilícitos.

Cabe destacar que, según la investigación, la primera víctima tenía una orden de detención por el robo que había cometido, pero se encontraba en libertad y declaró antes de ser detenida. El tribunal encontró culpable a Juan Jesús Más por el delito de asociación ilícita y por su participación en los dos secuestros, en tanto que a Matías Más se le atribuyó únicamente su integrar la asociación ilícita.

Además, existe otra persona que está prófuga y que también habría formado parte de la banda. Este caso evidencia la infiltración de personas que trabajan en organismos de control del Poder Judicial en actividades delictivas de alta gravedad. El hecho de que uno de los condenados se desempeñara como chofer y otro en vigilancia dentro del Consejo de la Magistratura plantea interrogantes sobre los mecanismos de selección y supervisión del personal en dicha institución.

La causa ha sido seguida de cerca por el ámbito judicial y la opinión pública, dado el contraste entre la función pública de los implicados y la naturaleza violenta de los delitos que cometieron. El próximo miércoles se conocerán los fundamentos detallados de la sentencia, que podrían arrojar más luz sobre las pruebas que llevaron a las diferentes penas para los hermanos.

La condena a Juan Jesús Más de diez años de prisión refleja una evaluación más severa por parte del tribunal respecto de su participación directa en los secuestros, mientras que la pena en suspenso para Matías Más sugiere que su rol fue considerado de menor peligrosidad, aunque igualmente responsable en la estructura criminal. La investigación también puso de manifiesto la capacidad de la policía bonaerense y el trabajo conjunto con la justicia federal para desmantelar bandas organizadas.

Las intervenciones telefónicas fueron cruciales para no solo identificar a los miembros de la banda, sino también para anticiparse a sus movimientos y evitar nuevos secuestros. La recuperación de prendas de uniformes en los allanamientos indica que la banda operaba con un mínimo de planificación y logística, aprovechando posiblemente la confianza que les daba su posición en un órgano estatal para moverse sin levantar sospechas.

Este veredicto cierra una etapa del proceso, pero aún queda pendiente la captura de el o los prófugos, y la posible apelación de las condenas por parte de las defensas. La sociedad permanece atenta a cómo se desarrollan estos casos que ponen en jaque la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la ética en la función pública





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