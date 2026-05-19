Concurso de acreedores de Bodega Norton pone en entredicho las operaciones financieras de pequeñas y medianas empresas

El concurso de acreedores de Bodega Norton puso en entredicho las operaciones financieras de pequeñas y medianas empresas. Una cooperativa vitivinícola mendocina, Cooperativa San Carlos Sud Ltda., advirtió de una millonaria pérdida para sus productores y denunció que se había convertido en una víctima de una operación financiera diseñada para financiar compras de vino de grandes empresas a través de un esquema Navegación General de Recollectores (SGR), entidad que avala financieramente a las pymes para facilitar su acceso al crédito. Según la cooperativa, la SGR ha finalizado la venta de aproximadamente 412.500 litros de vino a Norton mediante una franquicia con la cooperativa y la factura de venta también ha sido cedida a la SGR, habilitada para reclamar el cobro a Norton por el uso de un crédito para vender.

El concurso de acreedores de Bodega Norton reveló una operación financiera que ponga en riesgo a pequeños productores. Una cooperativa vitivinícola mendocina, Cooperativa San Carlos Sud Ltda.

, vendió más de 400.000 litros de vino a la Bodega Norton a través de un esquema con una Sociedad General de Recollectores (SGR). La cooperativa advirtió que habría sufrido una pérdida millonaria para sus productores y que había quedado atrapada en una operación financiera diseñada para financiar las compras de vino de grandes empresas.

La SGR concretó la venta de aproximadamente 412.500 litros de vino a Norton, y después, la cooperativa cedía la factura de venta a la SGR, habilitada para reclamar el cobro a Norton. Uno de los problemas es que la forma de cobrar el vino era mediante el uso de un crédito para vender, algo que desvirtúa el espíritu de las SGRS, entidades creatas para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas mediante avales financieros.

Desde la cooperativa aseguraron que el mecanismo funcionaba para financiar a una gran empresa compradora y que el mayor temor es el impacto en los productores que dependían de la actividad para sostener sus fincas y su trabajo cotidiano y por existir casos como el de la Cooperativa San Carlos Sud en la quema de acreedores por descargo de la SGR





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Concurso De Acreedores De Bodega Norton Operaciones Financieras De Pequeñas Y Medianas Cooperativa Vitivinícola Sociedades De Garantía Recíproca (SGR) Viña Y Cava

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PGA Championship: En el reino de los millones, Aaron Rai representa el triunfo de la austeridadCriado en una casa de clase media, hijo de padre indio y madre keniata, se convirtió en el primer inglés en 107 años en ganar el Wanamaker Trophy

Read more »

Dólares del colchón: ARCA definió quiénes son los únicos que podrán usarlos sin consecuenciasEl régimen simplificado de Ganancias abre una ventana para que determinados contribuyentes puedan utilizar ahorros no declarados sin consecuencias fiscales. Un reconocido tributarista explicó quiénes califican y cómo opera el mecanismo.

Read more »

Especialistas en ciberseguridad ganaron más de US$1,3 millones por descubrir fallas nunca antes explotadasLos expertos encontraron 47 vulnerabilidades conocidas como “día cero” en el concurso Pwn20wn Berlín 2026. ¿Por qué es relevante el hallazo de ese tipo de brechas?

Read more »

Con una media vieja y alcohol, evita que la sal se humedece durante el otoñoDurante el otoño, con temperaturas más bajas y mayor humedad, es comño que los granos empiecen a pegarse entre sí, lo que dificulta su uso. Para evitar que la sal se apelmace echa media vieja y alcohol en el salero, donde no se vea afectado por el vapor de la cocina. Poner unos granos de arroz ayuda a que no se humedece la sal.

Read more »