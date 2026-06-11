Conciencia de culpabilidad: preocupación de los dueños de negocios tras la transmisión de partidos del Mundial sin licencia

La transmisión de los partidos de fútbol del Mundial sin una licencia comercial puede generar sanciones que alcanzan los cientos de miles de pesos. El Instituto de Protección y Defensa de los Derechos de Autor (IMPI) aclaró que no todos los negocios son susceptibles de recibir sanciones, pero advirtió que las infracciones pueden ser graves y afectar a los titulares de los derechos. Además, el IMPI recordó que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal y puede constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Después de cuatro años de ansias, el Mundial arranca, pero hay una preocupación que puede quitarle el sueño a más de un dueño de negocios.

La transmisión de los partidos de fútbol del Mundial sin una licencia comercial puede generar sanciones que alcanzan los cientos de miles de pesos, (IMPI) aclaró que no todos los negocios son susceptibles de recibir sanciones.no se realizarán visitas aleatorias a restaurantes, fondas o cafeterías, pues el IMPI realiza supervisiones a petición de partes, es decir, en este caso si la FIFA solicita que se supervise a algún negocio en particular que esté transmitiendo los partidos sin la licencia comercial correspondiente. La condición es que los sitios de comida o bebida donde se reunirán los mexicanos para observar los juegos no tengan como atractivo principal o giro de negocio la transmisión de deportes.

"El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones aleatorias. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley", detalló el organismo en un comunicado.

El IMPI además señaló que los inspectores del organismo deben estar plenamente identificados y llamó a los dueños de negocios a revisar las siguientes características para evitar caer en extorsiones.

"Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes", alertó el IMPI.

Además, el instituto pidió a los establecimientos comerciales a cumplir con la ley, recordando que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos. Un bloqueo administrativo dejará sin Mundial 2026 a miles de aficionados en bares y restaurantes: no podrán transmitir la inauguración ni los partido





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