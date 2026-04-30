Concesionarios Argentinos se Transforman en Centros de Servicios Integrales con TelePASE

Los concesionarios de automóviles en Argentina están evolucionando para ofrecer más que solo ventas, integrando servicios como TelePASE para mejorar la experiencia del conductor y la seguridad vial. ACARA impulsa esta modernización.

La función del concesionario en Argentina está experimentando una transformación profunda. Ya no se limita a ser un simple punto de exhibición y venta de automóviles , sino que se está consolidando como un componente esencial en la cadena de servicios para el conductor.

En un contexto donde la rapidez y la seguridad vial son prioridades fundamentales, la integración de soluciones tecnológicas como TelePASE desde el inicio del proceso de compra se ha convertido en una ventaja competitiva crucial para atraer a un consumidor cada vez más exigente, que busca optimizar su tiempo y disfrutar de una experiencia de conducción más fluida y segura. Esta evolución responde a una necesidad creciente de simplificar la vida del conductor y de ofrecerle servicios que vayan más allá de la mera adquisición del vehículo.

Los concesionarios están reconociendo que su rol debe expandirse para incluir la provisión de soluciones integrales que aborden las necesidades de movilidad de sus clientes. En este escenario, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) está liderando una visión donde el agente oficial se convierte en el impulsor de la modernización del sector automotor. Sebastián Beato, presidente de ACARA, explica que la asociación está constantemente buscando formas de agregar valor a sus miembros.

La iniciativa conjunta con AUSA, la empresa administradora de las autopistas urbanas, busca proporcionar soluciones directamente desde el concesionario, permitiendo a los usuarios acceder a un sistema que simplifica significativamente su experiencia de viaje. Beato enfatiza que el objetivo principal es transformar al concesionario en un centro de servicios integral que pueda resolver las necesidades de sus clientes de manera eficiente y efectiva. La implementación de este beneficio es sumamente sencilla y no requiere trámites adicionales por parte del comprador.

Todos los vehículos adquiridos en concesionarios oficiales pueden ser entregados con el sistema TelePASE ya instalado, lo que significa que los usuarios pueden comenzar a disfrutar de sus beneficios de inmediato. Esta medida busca garantizar que, al momento de retirar su vehículo nuevo, el usuario ya cuente con la tecnología necesaria para transitar sin problemas por las modernas redes de autopistas del país. El impacto de esta iniciativa va más allá de la simple comodidad.

La integración de TelePASE contribuye significativamente a mejorar la seguridad vial y a agilizar el flujo del tráfico. Beato destaca que los beneficios son múltiples, incluyendo la rapidez en el pago de peajes y la eliminación de la necesidad de llevar consigo un medio de pago adicional. Estos factores contribuyen a reducir las distracciones al volante y a mejorar la seguridad en las carreteras.

Además de prevenir multas y sanciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el sistema electrónico es obligatorio, la medida ofrece una solución logística para todo el país. TelePASE es una herramienta federal que permite a los viajeros de otras provincias evitar los trámites de peajes locales, simplificando su tránsito a través de diferentes jurisdicciones.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña “Tu 0 km sin barreras”, que tiene como objetivo posicionar a los concesionarios como agentes clave en la modernización del parque automotor argentino. Beato afirma que la industria ya se encuentra inmersa en una nueva era de movilidad y que ACARA se ha comprometido a acompañar a los concesionarios en su proceso de transformación.

En conclusión, si bien la comercialización y la postventa han sido tradicionalmente las tareas principales de los concesionarios, la clave para la sostenibilidad a largo plazo radica en la adición de nuevos servicios. El desafío actual no es solo vender vehículos, sino ofrecer soluciones integrales que acompañen al usuario desde el primer momento y a lo largo de toda su experiencia de conducción





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