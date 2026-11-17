El Concejo Municipal de Rosario aprobó un incremento del 20% en las tarifas de remises. Los taxistas suspenden su pedido similar por la competencia de Uber y DiDi.

El Concejo Municipal de Rosario autorizó este lunes un incremento del veinte por ciento en las tarifas de los servicios de remises. La decisión finalizó una solicitud presentada por la Cámara de Titulares de Remises de Rosario, entidad presidida por Hernán Marron, quienes argumentaron que el desfasaje actual generaba una crisis de costos insostenible para el sector.

Detalles de la nueva estructura tarifaria

La definición se concretó en la comisión de Servicios Públicos bajo la presidencia de Anahí Schibelbein, estableciendo nuevos valores para el servicio estándar de remises. La bajada de bandera quedará fijada en tres mil setecientos veintidós pesos, mientras que el valor de cada ficha subirá a ciento setenta y ocho pesos. Adicionalmente, el costo por cada minuto de espera se establecerá en doscientos sesenta y nueve pesos para garantizar la viabilidad operativa del transporte.

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Para el segmento de servicio gerencial, la estructura de precios presenta ligeras variaciones respecto al servicio convencional. La bajada de bandera para estas unidades específicas se ubicará en tres mil setecientos veintisiete pesos. Las fichas en este categoría tendrán un valor de doscientos ochenta y ocho pesos, y el tiempo de espera se cobrará a doscientos setenta y tres pesos por minuto, reflejando los ajustes necesarios para este tipo de transporte.

Taxistas suspenden incremento por competencia de plataformas

Mientras el sector de remises avanza con su normalización, las organizaciones que representan a los taxistas decidieron mantener en suspenso su propio pedido de incremento del veinte por ciento. Los líderes del sector temen que un aumento de tarifa redunde en una nueva merma de la cantidad de viajes, que de por sí ya viene a la baja debido a la competencia desleal.

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Esta postura cautelosa fue respaldada por múltiples representantes sindicales y gremiales del transporte. Entre los firmas del pedido se encuentran José Iantosca de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Horacio Yanotti del Sindicato de Peones de Taxis, Natalia Gaitán de la Cámara de Mujeres Taxistas, y Adriana Herrera de la Asociación de Mujeres Conductoras.

La decisión de esperar está directamente vinculada con la reciente aprobación de la ordenanza que habilita oficialmente el funcionamiento de aplicaciones como Uber y DiDi en la ciudad. Aunque la normativa fue aprobada a finales de octubre, estas aplicaciones operaban desde antes de forma clandestina, ofreciendo precios más accesibles que el servicio de taxis tradicional y afectando su cuota de mercado.

Regulación y requisitos para Uber y DiDi

La nueva ordenanza establece un marco regulatorio estricto para las aplicaciones de movilidad en Rosario. La normativa mantiene la tarifa variable para estas plataformas, eliminando la posibilidad de cobrar un piso mínimo que se barajó durante la discusión parlamentaria. Este esquema busca equilibrar la oferta de precios con la regulación del servicio.

Para operar legalmente, las aplicaciones deberán inscribirse en un registro municipal y mantener actualizados los datos tanto de sus conductores como de sus vehículos. Los choferes deberán contar con licencia profesional vigente y acreditar que no poseen antecedentes penales, cumpliendo así con los requisitos de seguridad vial exigidos por la ciudad.

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Asimismo, los automóviles utilizados para estos servicios necesitarán contar con una revisión técnica vigente y poseer un seguro específico diseñado para este tipo de actividad comercial. Estas medidas buscan profesionalizar el sector y garantizar la seguridad de los usuarios en un mercado cada vez más competitivo y diversificado en la capital santafesina.