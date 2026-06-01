Concejales libertarios de Mar del Plata proponen tasa a aplicaciones de transporte y generan tensión con Casa Rosada

Un bloque de La Libertad Avanza en Mar del Plata presentó un proyecto para regular el transporte por apps que incluye un 1% de tasa sobre la facturación de Uber, Cabify y DiDi, mientras mantiene beneficios para los taxis tradicionales. La iniciativa generó rechazo en el gobierno nacional, que ve una contradicción con la agenda de desregulación.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en la ciudad de Mar del Plata presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de regular el transporte de personas mediante aplicaciones digitales, una iniciativa que ha generado tensiones tanto en el ámbito local como en el gobierno nacional.

La propuesta crea un nuevo marco normativo denominado Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas, que integraría bajo un mismo régimen a taxis, remises y plataformas como Uber, Cabify y DiDi. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la habilitación de tarifas libres para todos los prestadores y la eliminación de restricciones sobre la antigüedad de los vehículos, medidas que buscan fomentar la competencia y modernizar el sector.

Sin embargo, el punto que ha despertado mayor controversia es la incorporación de una Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, que gravaría con un 1% sobre la facturación total de las plataformas digitales y otros prestadores no tradicionales, mientras que los taxis que se mantengan bajo el régimen vigente quedarían exentos de este pago. Esta diferenciación ha sido señalada como un trato desigual que beneficiaría a los taxis tradicionales, ya que además el proyecto conserva para estos últimos la exclusividad de captar pasajeros en la vía pública y de utilizar las paradas habilitadas, ventajas que no se extenderían a las aplicaciones.

La iniciativa, impulsada por el concejal Emiliano Recaldt, quien responde al diputado nacional Alejandro Carrancio, referente de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, cuenta también con las firmas de Noelia Álvarez Ríos, Analía Benavidez y Fabio Demaio. Desde la Casa Rosada, particularmente desde el Ministerio de Economía, la propuesta no fue bien recibida.

Fuentes oficiales expresaron su malestar, cuestionando la lógica de crear un nuevo impuesto para empresas que representan competencia e innovación, en línea con el discurso de desregulación y libre mercado que promueve el presidente Javier Milei. Los críticos within del oficialismo argumentan que la ordenanza contradice los principios libertarios, pues en lugar de eliminar barreras, estaría protegiendo el statu quo de los taxis mientras se les imponen costos adicionales a las plataformas.

En respuesta, los concejales libertarios locales defienden la medida como una regulación necesaria para ordenar una actividad que, según ellos, funciona actualmente en una zona gris, y subrayan que las aplicaciones deben contribuir al municipio como cualquier otra empresa que opere en el distrito. El proyecto aún debe recorrer su camino en el Concejo Deliberante, pero ya ha abierto una discusión incómoda dentro del oficialismo sobre los límites entre la desregulación impulsada desde la Casa Rosada y las regulaciones que algunos dirigentes libertarios promueven en los municipios.

Mientras tanto, en un plano paralelo, se mencionan otras noticias que aparecen en la misma fuente informativa, como declaraciones del presidente Milei sobre la demolición del complejo de turismo social, la disponibilidad de empleados en ese ámbito, y un proyecto articulado entre el Municipio, la Universidad Nacional de La Plata y la Embajada de Turquía para incorporar tecnología con fines científicos y educativos. También se hace referencia a un episodio político en la provincia de Buenos Aires, donde María Luz Bambaci iba a asumir como vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero desde su entorno atribuyeron la maniobra al peronismo.

Todos estos elementos forman parte del mismo ecosistema informativo, aunque el núcleo central del texto corresponde a la controversia generada por el proyecto de tasa a las aplicaciones en Mar del Plata, que ilustra los conflictos entre la ideología de mercado y las realidades regulatorias locales. Los comentarios de los lectores, que se aclara son responsabilidad de sus autores, también forman parte del original, pero aquí se omite su reproducción por no constituir contenido sustancial de la noticia principal





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