Concejal Tucumano Genera Polémica al Entregar Aspirinas y Mochilas en Campaña Viral

El concejal de Banda del Río Salí, Darío Huesen, se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir imágenes de la entrega de medicamentos básicos y útiles escolares a vecinos. Las publicaciones, que buscan resaltar su cercanía, han sido criticadas por considerarse un uso inapropiado de recursos y una posible estrategia de campaña, especialmente por los vínculos familiares del edil con otros funcionarios.

Una ola de controversia ha envuelto a Banda del Río Salí, localidad en las afueras de San Miguel de Tucumán , a raíz de las acciones del concejal Darío Huesen . El edil se ha popularizado en redes sociales al difundir imágenes donde se le ve entregando medicamentos y útiles escolares a vecinos. Si bien estas publicaciones buscan proyectar una imagen de cercanía y compromiso con la comunidad, han desatado un intenso debate y fuertes cuestionamientos en la provincia.

Las publicaciones de Huesen, que circulan profusamente en el ámbito digital tucumano, muestran momentos de aparente colaboración con ciudadanos. En una de ellas, se observa al concejal compartiendo la entrega de una caja de aspirinas con un vecino, acompañada de un mensaje que resalta la importancia de la presencia y el trabajo conjunto. En otro posteo, se le ve abrazando a vecinas mientras les hace entrega de medicamentos y útiles, agradeciendo la confianza depositada en él. Estas muestras de servicio, aunque aparentemente sencillas, han sido interpretadas por muchos como una estrategia de campaña con tintes preocupantes, excediendo los límites de la gestión municipal. La polémica se intensifica al examinar el entramado familiar y político que rodea a Darío Huesen. Su pareja, María Guevara, también ejerce como concejala, y su hermano, Gerardo Huesen, es diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) por Tucumán. Las sospechas apuntan a que Gerardo Huesen habría influido en la designación de su esposa, Ana Cristina Boloña, como agente de planta temporaria del bloque libertario en la Cámara de Diputados. Paralelamente, en Banda del Río Salí se señala la designación de Rita Liseth Huesen, sobrina de ambos funcionarios, en la delegación local del PAMI, alimentando las acusaciones de nepotismo y uso discrecional de cargos públicos. Este caso no es aislado en el historial político reciente de la familia. Durante la elección provincial de 2023, Darío Huesen fue candidato a vicegobernador y, simultáneamente, encabezó la lista de legisladores provinciales. En esa misma boleta electoral, su esposa, Ana Cristina Boloña, figuraba como candidata a intendente y a concejal, mientras que su sobrina, Rita Liseth Huesen, también formaba parte de la lista de aspirantes a cargos electivos. Esta concurrencia de candidaturas familiares ha generado un caldo de cultivo para las críticas y las percepciones de un manejo poco ético de la función pública. En un giro irónico, los críticos recuerdan declaraciones previas del diputado Gerardo Huesen, quien a finales de enero de este año, en sus propias redes sociales, abogaba por reformas profundas para erradicar la red de privilegios y criticaba duramente el gasto público en Tucumán. En sus mensajes, el diputado señalaba que Tucumán era un claro ejemplo de prácticas indebidas, con una Legislatura costosa, excesivos asesores y cargos otorgados a amigos, mientras una gran parte de la población luchaba por llegar a fin de mes. Estas declaraciones previas contrastan fuertemente con las actuales sospechas que recaen sobre su propia familia en cuanto a la designación de parientes en puestos públicos. La controversia desatada por las fotografías virales del concejal Darío Huesen trasciende la simple entrega de ayuda a vecinos. Expone una presunta trama de influencias y designaciones familiares en cargos públicos, que ha generado un profundo malestar en la comunidad tucumana. Las acciones del edil, aunque presentadas como gestos de cercanía, son vistas por muchos como una clara muestra de clientelismo político y una utilización indebida de la administración pública para fines electorales. La ciudadanía espera respuestas claras y transparentes ante estas graves acusaciones que erosionan la confianza en las instituciones y en la representación política. La comunidad de Banda del Río Salí y, por extensión, toda la provincia de Tucumán, observan con atención el desarrollo de este caso y sus posibles repercusiones en el ámbito político y social





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