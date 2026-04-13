Comunicación y Guerra: Cómo el Discurso Redefine las Victorias y Derrotas

José María Rodríguez Saráchaga, analista de discursos políticos, explica cómo la comunicación juega un papel crucial en la interpretación de las victorias y derrotas en tiempos de guerra, influyendo en la percepción y redefiniendo el significado de los eventos.

José María Rodríguez Saráchaga, reconocido analista de discursos políticos, elucidó la profunda influencia de la comunicación en la redefinición de las victorias y derrotas en tiempos de conflicto bélico. La comunicación , según el experto, trasciende el mero acompañamiento del conflicto; lo moldea y lo define intrínsecamente. Se construye una narrativa propia en la que cada actor se autoproclama vencedor, independientemente de la realidad fáctica. Esta estrategia discursiva, que se observa en prácticamente todos los escenarios de guerra, persiste incluso después de la conclusión formal de las hostilidades. Cada bando se esfuerza por proyectar una imagen victoriosa, aprovechando el poder del lenguaje para influir en la percepción pública y mantener el apoyo interno, mientras se trata de socavar la moral del enemigo y consolidar el respaldo de los actores internacionales.

El análisis de Rodríguez Saráchaga destaca la multiplicidad de destinatarios de la comunicación en contextos bélicos: el frente interno, el enemigo y los terceros actores internacionales. Advierte que la supremacía militar no garantiza automáticamente el dominio discursivo. Cita el ejemplo de Irán, que celebra como triunfos cada avance, por mínimo que sea, mientras Estados Unidos, con una ventaja abismal en el campo de batalla, no siempre comunica efectivamente esa disparidad. Además, el analista alerta sobre los peligros de la sobreactuación en el discurso político. Critica las declaraciones extremas, que pueden socavar la credibilidad y generar el efecto contrario al deseado. “Cuando se pronuncia la desaparición de una civilización entera, y luego no se logra controlar un territorio clave, el resultado es una sensación de derrota, incluso si se han obtenido ganancias”, ejemplifica. La habilidad para resignificar una derrota como una victoria, o viceversa, es una herramienta poderosa que manipula la forma en que los diferentes medios narran los eventos, cambiando la percepción del público.

El experto también establece un paralelismo con la historia argentina, especialmente durante la Guerra de Malvinas. Sugiere que el resultado del conflicto podría haberse comunicado de manera diferente, argumentando que Inglaterra obtuvo una “victoria pírrica”, perdiendo más al ganar que Argentina al perder. La falta de una estrategia comunicacional efectiva en Argentina tuvo consecuencias políticas devastadoras, precipitando el fin del gobierno militar, mientras que en Reino Unido fortaleció el liderazgo de Margaret Thatcher. Rodríguez Saráchaga también ilustra errores discursivos recientes en la política local, haciendo referencia al caso Panama Papers y cuestionando la elección de palabras en la defensa pública, lo cual demuestra la importancia de la comunicación estratégica en la gestión de crisis y la protección de la imagen. “Las cosas son lo que decimos que son”, concluye, subrayando que, en la era de la información, la percepción construida a través del discurso a menudo prevalece sobre la realidad objetiva.

Este principio cobra aún más relevancia en un mundo inundado de datos y noticias, donde la habilidad para manipular la narrativa se convierte en una herramienta crucial para el éxito, tanto en el ámbito político como en el social.





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