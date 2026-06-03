Compras del BCRA rozan los US$10.000 millones y el riesgo país sigue bajando

El Banco Central adquirió US$175 millones este martes, acumulando US$9977 millones en el año, cerca de la meta anual. El riesgo país cayó a 488 puntos, acercándose a su mínimo histórico. El dólar minorista subió a $1450, mientras el Merval retrocedió 1,2%.

Las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúan marcando un récord en la gestión de Javier Milei. Este martes, la entidad adquirió 175 millones de dólar es, con lo que acumula un total de 9977 millones de dólar es en lo que va del año, quedando al borde de alcanzar la meta anual de 10.000 millones de dólar es establecida para atesorar reservas, en línea con el compromiso asumido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El riesgo país, por su parte, volvió a caer y cerró en 488 puntos, según el indicador de JP Morgan, acercándose al mínimo histórico de la gestión Milei de 484 puntos registrado en enero pasado. Este descenso refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la economía argentina, aunque analistas advierten que la estabilidad financiera aún depende de factores externos y de la evolución de las reservas.

En el mercado cambiario, el dólar minorista registró un aumento de cinco pesos en el Banco Nación, cotizando a 1450 pesos para la venta, con un incremento del 0,30 por ciento. El precio promedio en otras entidades financieras se ubicó en 1448,787 pesos, según el relevamiento diario del BCRA. Por su parte, el dólar mayorista operó estable en 1426,40 pesos, manteniéndose casi un 20 por ciento por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en 1764,15 pesos.

En contraste, el dólar contado con liquidación (CCL) aumentó 16,49 pesos, un 1,1 por ciento, para cerrar en 1507,46 pesos, con una brecha de apenas cuatro pesos respecto al tipo de cambio oficial. Los analistas consideran que estos movimientos son normales dentro de la dinámica actual, dado que el dólar ha venido bajando nominalmente mientras los precios de la economía suben y las tasas de interés se reducen.

Se espera que la liquidez proveniente de la liquidación del campo mantenga la estabilidad cambiaria en las próximas semanas. En el mercado de capitales, el índice S&P Merval retrocedió un 1,2 por ciento, cerrando en 3.203.981,11 puntos, equivalentes a 2.136,42 dólares ajustados por CCL (con una baja del 1,8 por ciento).

Las acciones que más cayeron fueron Transener (-6,3 por ciento), Loma Negra (-4,4 por ciento) y Metrogas (-4,2 por ciento), mientras que las que presentaron subas fueron YPF (+2,1 por ciento), Banco Supervielle (+1,9 por ciento) y Ternium (+0,8 por ciento). En el segmento de renta fija, los bonos en ley local subieron hasta un 0,7 por ciento (AL35D), mientras que los Globales mayormente operaron al alza hasta un 0,6 por ciento (GD46D), aunque el GD30D registró una baja del 0,1 por ciento.

Este comportamiento se atribuye a una estrategia de toma de ganancias por parte de los inversores, quienes venden activos que han subido de precio para asegurar ganancias antes de posibles reversiones. El clima internacional también influye, y los analistas destacan que la baja del riesgo país refleja una mayor confianza, aunque advierten que la economía argentina aún enfrenta desafíos estructurales





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