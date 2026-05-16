Comportamiento aparentemente desafortunado de CFK en su domicilio, y solicitud de decomiso en 12 propiedades de su hija por parte del PJ

Hasta el momento, la situación está restringida, ya que se cuenta con varias restricciones que impiden que CFK participe en manifestaciones y haqqında dejarla libre de observación y registro a su alrededor.

El departamento ubicado en San José 1111, Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria CFK, no estaba originalmente en el listado de embargos. Además, 12 propiedades de su hija, Florencia Kirchner, se han solicitado la decomiso.

La expresidenta, Cristina Kirchner, suele salir al balcón a saludar a la militancia y forma parte de los embargos en la Causa Vialidad. Ha generado una fuerte polémica en redes sociales la difusión de un registro que muestra la bajada de CFK de un auto y su saludo a distancia por militantes.

La actividad de CFK en el domicilio suele ser escenario de manifestaciones peronistas y se prepara una edición de la radio abierta y consignas con el objetivo de consolidar la idea dentro del peronismo de que lo que se está luchando contra debe ser derrotado y convertido en una bandera de militancia





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prisión Domiciliaria La Casa De CFK Causa Vialidad La Cámpora Radio Abierta Manifestaciones Peronistas Solidaridad Y Struggle Concentración Del Peronismo Decomiso De Propiedades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panaderías: advierten que el consumo cayó hasta 87% y ya se perdieron 17.000 empleosMartín Pinto sobre el costo de la harina

Read more »

El Telescopio James Webb encontró datos hasta ahora desconocidos en la Galaxia del CalamarEl instrumento de la NASA atravesó capas de polvo para revelar información nunca antes vista sobre esta formación ubicada a unos 35 millones de años luz de la Tierra.

Read more »

Jubilados podrán acceder a un ahorro de hasta $ 25.000 durante mayoLos jubilados podrán acceder a un ahorro de hasta $ 25.000 durante mayo, que se puede usar en millones de locales. Esto garantiza un nuevo pago para los beneficiarios dados de alta en esta convocatoria para todos los niveles de colegio. Además, se viene un diluvio histórico con tormentas por más de 72 horas y lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento pueden cancelarse eventos y actividades.

Read more »

Trigue entre EEUU y Líbano prorrogada hasta junioLa tregua entre los Estados Unidos y el Líbano será prorrogada hasta el 16 de junio debido a los restos del conflicto transfronterizo y los daños en infraestructura civil en ambos países.

Read more »