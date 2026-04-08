Complicaciones Cardiovasculares Agravan la Salud de Julio De Vido y Desatan Debate sobre Atención Médica en Prisión

El exministro Julio De Vido se encuentra hospitalizado debido a complicaciones cardiovasculares severas, reavivando el debate sobre la atención médica en prisión y la proporcionalidad de las condenas frente a cuadros clínicos delicados. La defensa legal denuncia deficiencias en el sistema penitenciario y cuestiona el tratamiento recibido por De Vido, quien padece diabetes y presenta un alto riesgo cardiovascular.

El estado de salud del exministro Julio De Vido ha generado preocupación tras una reciente complicación cardiovascular que ha requerido hospitalización y procedimientos médicos de alta complejidad. El pasado 1 de abril, durante un control médico en el Hospital Interzonal de Ezeiza, se le diagnosticó una arritmia severa, específicamente fibrilación auricular.

Esta situación motivó su traslado de urgencia a la Ciudad de Buenos Aires para recibir atención especializada, evidenciando la gravedad del cuadro clínico. Desde el jueves 2 de abril, De Vido se encuentra internado en un centro médico de alta complejidad en el barrio de Palermo, donde ha sido sometido a diversas evaluaciones cardiológicas, incluyendo un ecocardiograma transesofágico y una cardioversión eléctrica, con el objetivo de estabilizar su ritmo cardíaco. La situación se agravó aún más después de un cateterismo, un estudio hemodinámico coronario que reveló la presencia de “dos lesiones coronarias severas” en la arteria descendente anterior y en una rama diagonal. Ante este hallazgo preocupante, el equipo médico procedió a realizar una angioplastia con colocación de stents para liberar las arterias obstruidas y mejorar el flujo sanguíneo, una intervención crucial dada la urgencia de la condición. \La defensa legal de De Vido ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de salud en prisión y cuestiona el tratamiento médico recibido por el exministro. Los abogados sostienen que De Vido está sometido a un sistema penitenciario inadecuado y rechazan los informes oficiales sobre su estado de salud, argumentando que el entorno actual no permite garantizar una adecuada compensación de su condición médica. La abogada Alessandra Minnicelli, en particular, ha criticado la rigurosidad del trato recibido, calificándolo de cruel y potencialmente perjudicial para la salud de De Vido. La estrategia de la defensa también se enfoca en cuestionar la proporcionalidad de la condena, argumentando que la acusación por “partícipe necesario de administración desleal por omisión” suele resultar en penas menores, lo que sugiere una posible desproporción entre la gravedad de la acusación y las condiciones de encarcelamiento. Este contexto legal y médico reabre el debate sobre los límites de la prisión efectiva frente a cuadros clínicos delicados y la necesidad de priorizar la atención médica adecuada en situaciones de vulnerabilidad. \La complejidad del estado de salud de Julio De Vido se agrava por su diagnóstico de diabetes mellitus insulinodependiente. La defensa reconoce que la enfermedad estaba controlada al momento del ingreso a prisión, pero advierte que la diabetes, combinada con otros factores, aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Su entorno médico y legal insiste en que se trata de un paciente con alto riesgo, que requiere supervisión médica constante y atención inmediata ante cualquier síntoma. Subrayan que la edad de De Vido, 76 años, junto con sus patologías preexistentes, lo colocan en una situación de vulnerabilidad extrema, donde cualquier descompensación aguda podría tener consecuencias graves. La defensa argumenta que el sistema penitenciario actual no garantiza la atención médica oportuna y eficaz que el exministro necesita, y exige medidas que aseguren su bienestar y salud, resaltando la urgencia de una respuesta médica adecuada dada la complejidad de su cuadro clínico y los riesgos asociados





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julio De Vido Salud Cardiovascular Prisión Derecho Penal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julio Gambina sobre el discurso de Caputo: 'El ministro no miente, pero dice una parte de la verdad'Julio Gambina - Las declaraciones del ministro Caputo

Read more »

El Gobierno avanza en dos privatizaciones energéticas clave en medio de complicaciones por la guerraHay dos empresas interesadas en importar GNL y que deje de hacerlo la estatal Enarsa. El precio se duplicó en el último año por la guerra.

Read more »

Las demoras del Roca en un ramal clave seguirán hasta los primeros días de julioLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Colectivos funcionan con menos frecuencia en el AMBA: demoras y complicaciones para los usuariosPor el atraso en el pago de los subsidios y el conflicto por el gasoil, las empresas de colectivos que transitan por la Ciudad y el Conurbano espaciaron sus servicios.

Read more »

El reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi en el último adiós al representante de actores Alejandro FarrellUn triste momento reunió a la expareja de actores, separados desde julio del año pasado; además, se acercaron al Parque Memorial de Pilar Pablo Echarri y Benjamín Rojas

Read more »

Reino Unido prohíbe la entrada a Kanye West por antisemitismoEl Reino Unido veta al rapero Kanye West debido a sus comentarios antisemitas, impidiendo su participación en un festival de julio y generando la cancelación del evento. La situación reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en la industria cultural.

Read more »