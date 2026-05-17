Complejo proceso judicial y financiera por adquisición fallida de Tesla Cybertruck por diputado de La Libertad

La adquisición del Tesla Cybertruck que ostenta el diputado de La Libertad Avanza parece haber pasado por un complicado proceso, con la pérdida de mucho dinero. Nueve meses antes de exhibir el vehículo en el estacionamiento del Congreso, el legislador jujeño inició un millonario trámite comercial que terminó en los tribunales bonaerenses con una denuncia por estafa y asociación ilícita.

La adquisición del Tesla Cybertruck que ostenta el diputado de La Libertad Avanza parece haber pasado por un complicado proceso, con la pérdida de mucho dinero.

Nueve meses antes de exhibir el vehículo en el estacionamiento del Congreso, el legislador jujeño inició un millonario trámite comercial que terminó en los tribunales bonaerenses con una denuncia por estafa y asociación ilícita. Milei confesó que le pidió a Musk que le regalara un Tesla y diputados pedirán informes mediante una combinación de transferencias bancarias y dinero en efectivo, bajo la promesa de recibir una unidad.

Sin embargo, los meses transcurrieron, las fechas límite vencieron y las respuestas de la firma comercial desaparecieron, siempre según su denuncia. De esta manera, y ante el incumplimiento y la falta de soluciones, el pasado 17 de abril de 2026 —semanas antes de mostrarse públicamente con el rodado— Quintar radicó una denuncia penal contra la concesionaria y sus propietarios, una pareja de 42 y 44 años. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Pilar.

Los agentes allanaron el local original y la vivienda de los sospechosos, quienes fueron aprehendidos formalmente y luego recuperaron la libertad mientras continúa el proceso. Al detectar que los imputados mudaban documentación y rodados para reactivar las operaciones en un nuevo local de Del Viso, las autoridades irrumpieron en dicho predio. Si bien los dueños no fueron localizados en el lugar, se logró el secuestro y.

La medida, avalada por el Juzgado de Garantías Nº 6 de San Isidro, busca resarcir el perjuicio económico provocado al legislador. A pesar de no haber recuperado los u$s285.000 de la primera operación fallida, Quintar logró adquirir por otra vía la camioneta que pretendía. Se trata del Tesla Cybertruck —en su versión de máxima potencia— con el que arribó al palacio legislativo a mediados de mayo.

Tras estacionándolo en los playones del Congreso, el imponente vehículo fue retirado del lugar al día siguiente por una grúa particular. Desde el entorno del legislador jujeño aclararon que no se trató de una infracción de tránsito, sino de un servicio de traslado contratado por el propio Quintar para enviar de forma definitiva la camioneta hacia la provincia de Jujuy





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