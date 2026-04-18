Complejo escenario judicial retrasa decisión sobre detención de Tapia y Toviggino

La posibilidad de una resolución sobre el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, líderes de la AFA, se dilata debido a una recusación planteada por el fiscal Pedro Eugenio Simón contra el juez federal Sebastián Argibay, quien debe decidir sobre el caso.

La decisión judicial respecto al pedido de detención del presidente de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia, y su colaborador cercano, Pablo Toviggino , podría demorarse. El pasado viernes, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, solicitó la indagatoria y el arresto de los altos dirigentes de la AFA , junto a otros individuos.

La solicitud ahora recae en Sebastián Argibay, juez federal de la Segunda Nominación de Santiago del Estero, quien retomará sus funciones el próximo martes. Sin embargo, un obstáculo previo debe ser resuelto. El fiscal Simón planteó la recusación de Argibay en 2024, argumentando que la hija del juez, Pilar Argibay, vendió una propiedad a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Dicha transacción forma parte de la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita que ya suma 10.000 fojas en Santiago del Estero. El fiscal considera que Argibay debería apartarse del caso debido a los vínculos comerciales de su hija con la familia Toviggino. La resolución de esta recusación está pendiente y será dictada por la jueza Marina Cossio, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

El apellido Cossio tiene resonancia en el ámbito público tucumano, con familiares involucrados en el derecho, la salud y la administración pública. Desde el entorno del fiscal Simón hay optimismo sobre una pronta resolución del pedido de detención y anticipan que Argibay se apartará del caso. 'El caso ha cobrado mucha notoriedad mediática y por ello confiamos en que Cossio dictaminará este mismo lunes', señalaron fuentes de la oficina de Pedro Simón.

En una breve conversación con LA NACION el viernes, Simón destacó que 'se trata de una investigación compleja que implicó cuatro meses de análisis de una gran cantidad de documentación diversa, incluyendo informes de Arca, bancos y otros organismos, hasta alcanzar las 10.000 fojas'. Ante este panorama, el futuro de la causa se presenta con dos escenarios posibles.

Si se acepta la recusación del fiscal y Argibay se aparta, la subrogancia recaería en Guillermo Molinari, el otro magistrado federal de la provincia. En caso de que Molinari se excuse, la causa podría ser asumida por Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez de Catamarca, o por José Díaz Vélez, el único juez federal titular en Tucumán. Por otro lado, si la jueza Marina Cossio rechaza la recusación, el juez Argibay deberá pronunciarse sobre el pedido de detención. Si lo denegara, el fiscal tendría la opción de apelar.

Fuentes judiciales explicaron que 'lo presentado es un requerimiento fiscal, por lo que el juez debe proceder a investigar conforme a lo propuesto por el fiscal, a menos que plantee la nulidad del dictamen fiscal, caso en el cual el fiscal puede apelar a la cámara. Si considera válido el requerimiento, puede continuar la investigación o delegarla en el fiscal'.

Lo que es indudable es que, de rechazarse la recusación y si Argibay continúa al frente del caso, el juez no está sujeto a plazos para realizar indagatorias, allanamientos o emitir resoluciones. En la jurisdicción federal de Catamarca y Santiago del Estero, la Cámara de Tucumán es la encargada de resolver las apelaciones.





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