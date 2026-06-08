Complejidades en la liquidación del SAC de junio: impacto de sumas no remunerativas

El cálculo del aguinaldo para empleados de comercio presenta dos metodologías que arrojan diferentes netos debido al tratamiento de las sumas no remunerativas, con una diferencia de hasta $10.010.

La liquidación del Sueldo Anual Complementario ( SAC ) de junio de 2026 presenta una complejidad particular debido al tratamiento de las sumas no remunerativas vigentes en los acuerdos salariales.

Estas sumas, que suelen operar bajo una naturaleza mixta, adoptan carácter remunerativo o no según el contexto específico que se esté liquidando, como horas extras, vacaciones o aportes. En el caso de los Empleados de Comercio, el acuerdo salarial altera la regla clásica, solucionando la disputa sobre su inclusión, pero abriendo nuevas interrogantes sobre el cálculo final del aguinaldo.

Para la primera cuota de junio, se debe auditar el período comprendido entre los meses de enero y junio, identificando la mayor remuneración del semestre. La base legal para determinar el SAC es amplia debido al criterio de remuneración por todo concepto, lo que obliga a incluir tanto los rubros fijos como los variables que componen el ingreso del trabajador.

Sin embargo, se excluyen ciertos conceptos como las indemnizaciones por incapacidad laboral temporaria (ILT) derivadas de una ART, debido a que la propia metodología de cálculo de estas prestaciones ya lleva integrada la incidencia del SAC. Es importante destacar que los conceptos se imputan al mes en que se devengan, sin importar la fecha real del pago.

Un ejemplo clásico se da con las vacaciones: si se abonan de forma anticipada en un mes pero se devengan en el siguiente, deben asignarse al mes correspondiente a su devengamiento para evaluar cuál fue la mayor remuneración del semestre. Para graficar la situación, se toma el caso testigo de un empleado bajo la categoría de Administrativo A, con una antigüedad de 10 años y un régimen de jornada completa.

Tras evaluar el semestre, el mes de junio se consolida como el de mayor ingreso, arrojando valores de base que permiten realizar el cálculo bruto del SAC. Existen dos metodologías que arrojan el mismo resultado inicial, pero difieren sustancialmente en el neto final. La primera metodología consiste en aplicar la totalidad de las deducciones de ley sobre el valor bruto total del SAC, que asciende a $742.188,47.

Quienes defienden esta postura argumentan que, dado que el aguinaldo es un concepto remunerativo por definición legal, se deben aplicar todas las retenciones, como Jubilación (11%) y PAMI (3%), sobre la totalidad del monto. Bajo este esquema, el neto final a cobrar por el empleado es de $597.461, incrementando además las contribuciones patronales a cargo del empleador.

La segunda postura sostiene que la porción derivada de la suma no remunerativa ($71.500) debe preservar su exención de aportes específicos de seguridad social. Al aplicar los descuentos de manera separada, el neto final a cobrar por el empleado asciende a $607.471, cifra que se fundamenta de forma matemática por la incidencia directa del 14% (Jubilación + PAMI) sobre la mitad de la suma no remunerativa ($71.500 x 14% = $10.010).

Esta diferencia de $10.010 es crucial tanto para el ingreso del trabajador como para el costo empresarial. La segunda opción, es decir, la liquidación discriminada, se presenta como una alternativa sólida debido a que resulta más beneficiosa para los ingresos del trabajador y, de forma simultánea, evita un sobrecosto innecesario en las contribuciones patronales de la empresa.

Sin embargo, la controversia persiste entre los liquidadores, ya que no existe una normativa clara que unifique el criterio. En la práctica, cada empleador debe evaluar el contexto y los acuerdos específicos para decidir qué metodología aplicar. Es recomendable que los empleados de comercio verifiquen su recibo de sueldo para asegurarse de que el cálculo del SAC se haya realizado correctamente, especialmente cuando existen sumas no remunerativas en juego.

Un error en la liquidación puede significar una pérdida de hasta $10.010 para el trabajador, lo que representa un impacto significativo en su ingreso anual. Por lo tanto, es fundamental que tanto empleadores como empleados estén informados sobre estas complejidades y consulten con profesionales contables ante cualquier duda. La correcta interpretación de las normas y acuerdos salariales es clave para garantizar una liquidación justa y transparente del Sueldo Anual Complementario





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