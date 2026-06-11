Competición entre FM Aspen y LN 104.9 por los oyentes de más de 50 años

El texto describe la competencia entre FM Aspen y LN 104.9 por los oyentes de más de 50 años, especialmente aquellos que disfrutaron del vinilo y la radio en el auto. Ambas emisoras se caracterizan por su nostalgia musical y pocas palabras, pero tienen un enfoque diferente en la programación y la audiencia.

El texto describe la competencia entre FM Aspen y LN 104.9 por los oyentes de más de 50 años, especialmente aquellos que disfrutaron del vinilo y la radio en el auto.

La radio de Aspen se caracteriza por su nostalgia musical y pocas palabras, mientras que LN 104.9 apuesta por incorporar a Leonardo Rodríguez y otro tono inconfundible de Aspen. Ambos radiodifusores incorporan artistas actuales y tienen un catálogo musical similar. La audiencia de Aspen está formada por adultos mayores de más de cuarenta años, principalmente de centros urbanos, y jóvenes que disfrutaron del vinilo y la radio tradicional.

LN 104.9, por su parte, se posiciona como una radio exitosa gracias a su contenido y programación musical. La competencia entre ambas emisoras es tensa, ya que Aspen ha construido una comunidad invisible de profesionales y comerciantes, mientras que LN 104.9 se caracteriza por sus locutores conocedores de la música y su enfoque en la información sin caer en lo policial





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