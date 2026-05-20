Competencia entre países para atraer grandes fortunas y criptomonedas abrirán nuevos horizontes

Este nuevo enfoque competitivo por captar grandes fortunas y por las criptomonedas ha llevado a la creación de industrias especializadas en atraer y proteger grandes fortunas. Este cambio más profundo se está produciendo en la nueva economía global.

Según Scherman, la deterioro del orden multilateral y la creciente competencia entre Estados Unidos y China empezaron a alterar incluso las decisiones personales de los ultra ricos.

Estos aceleraron la búsqueda de jurisdicción considerada 'neutras', previsibles y alejadas de zonas de tensión. Busca estabilidad jurídica, previsibilidad regulatoria y seguridad para el patrimonio familiar, sostuvo. La competencia entre países por captar grandes fortunas se volvió una verdadera industria. Los gobiernos ahora diseñan regímenes especiales para family offices, visas para inversores y marcos regulatorios específicos para atraer capital de largo plazo.

Desde nuestra oficina en Dubái vemos una demanda creciente por estrategias algorítmicas y retornos sistemáticos con bajo riesgo sistémico. Scherman alzó los Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Portugal como ejemplos de jurisdicciones atractivas para los ultra ricos, mientras que Argentina se encuentra en una zona gris. La acumulación de activos de argentinos en el exterior se volvió estructural tras décadas de crisis cambiarias, defaults e inestabilidad macroeconómica.

Ahora el escenario empezó a cambiar parcialmente con la desaceleración inflacionaria, ajuste fiscal y blanqueo. Antes mover capital requería estructuras bancarias complejas, abogados y semanas de ejecución. Hoy una parte del patrimonio puede moverse en minutos y con costos marginales muy bajos. El avance del ecosistema cripto redujo drásticamente la fricción y produjo un cambio importante: la portabilidad financiera dejó de ser exclusiva de los ultra ricos y empezó a extenderse hacia patrimonios medios-altos que antes estaban 'geográficamente cautivos'.

En la nueva economía global, la competencia por captar grandes fortunas y las criptomonedas han llevado a la creación de industrias especializadas en atraer y proteger grandes fortunas. El próximo capítulo dependerá de la regulación y más institucionalización, las criptomonedas podrían integrarse definitivamente al sistema financiero global. Quieres invita a conocerte, Descubre cómo SunTrust Bank Power Solutions puede ayudar. Ahora en SunTrust.com/power.





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