Comparativa: Ford Bronco Sport vs Baic BJ30, dos SUV off-road que compiten en Argentina

Análisis detallado de los SUV Ford Bronco Sport y Baic BJ30 en el mercado argentino, destacando diseño, dimensiones, equipamiento y mecánica, junto con la evolución de la percepción de los autos chinos.

El mercado automotor argentino experimentó una transformación notable en los últimos años con la llegada de más de 20 fabricantes chinos, la mayoría enfocados en el segmento SUV .

Esta afluencia diversificó las opciones para los consumidores y disipó muchos de los prejuicios que antes pesaban sobre las automotrices chinas. La reputación global de estas marcas mejoró significativamente, ganando confianza entre los compradores. En este contexto, dos modelos compiten directamente por la preferencia del público: el Ford Bronco Sport, representante de una marca con larga trayectoria en Argentina, y el Baic BJ30, uno de los SUV chinos más vendidos en el país.

Ambos se asemejan en estética robusta y todoterreno, pero difieren en prestaciones y origen. El Ford Bronco Sport, importado de México, es el SUV de la marca que encarna un estilo más robusto y off-road, a diferencia del Ford Territory, que es más urbano. Por su parte, el Baic BJ30 llegó al país en febrero de 2025 y marcó un antes y después, no solo para la marca sino para los autos chinos en general.

Con una estética atractiva, buenas terminaciones y una excelente relación precio-producto, se convirtió en el centro de atención del segmento y ayudó a romper el estereotipo del mal gusto asociado a los vehículos chinos. Ambos modelos, en sus versiones de entrada (Big Bend y BJ30 4x2), destacan por un diseño que desde la imagen sugiere capacidades off-road, a diferencia de la mayoría de los SUV urbanos que carecen de tracción integral.

En cuanto a dimensiones, el Bronco Sport mide 4411 mm de largo, 1888 mm de ancho y 1763 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2669 mm y un baúl de 446 litros. Sus ángulos off-road van de 22.3° a 30.0° en ataque, y de 24.9° a 26.7° en salida, con capacidad de vadeo de 450 mm.

El Baic BJ30 es más grande en todas las medidas, excepto en el baúl: 4730 mm de largo, 1910 mm de ancho y 1790 mm de alto, distancia entre ejes de 2830 mm y baúl de 430 litros. En equipamiento exterior, el Bronco incluye espejos, manijas y paragolpes negros, faros LED, calcos con el nombre del modelo y llantas de aluminio de 18 pulgadas.

El BJ30 también cuenta con manijas negras, portaequipajes, faros LED, llantas bitono de 19 pulgadas y vidrios oscurecidos en gran parte de la carrocería. En el interior, el Bronco Sport ofrece asientos de tela con ajuste electrónico en el conductor y manual en el acompañante, delanteros calefaccionados, múltiples portaobjetos, climatizador automático con salida trasera (full bizona), puertos USB C y A, pantalla táctil de 12.3 pulgadas con compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y el sistema Ford Pass Connect que permite desbloqueo remoto, información de autonomía y localización en tiempo real.

El BJ30, por su parte, cuenta con terminaciones de calidad, asientos de cuero soft con ajuste eléctrico y calefacción en ambas plazas delanteras, segunda fila con ajuste lumbar, volante de cuero multifunción con ajuste en cuatro posiciones, aire acondicionado bizona, puertos de carga USB tipo A y C, un tomacorriente de 220V en el baúl y parlantes premium HIFI de 8 altavoces. En el apartado mecánico, el Bronco Sport es fiel a un motor más rústico y tradicional, mientras que el BJ30 sorprende con una propuesta híbrida en un vehículo off-road, una novedad en el segmento.

El Bronco, tras su último restyling, ofrece ambas versiones con tracción integral AWD, y su transmisión incluye la característica ruedita de selección. Se estima una autonomía promedio de 700 km para el BJ30, lo que lo convierte en una opción eficiente.

La decisión entre ambos modelos a menudo depende de factores emocionales: la cercanía del cliente con la herencia del Bronco de Ford suma un componente afectivo, mientras que el BJ30 atrae por su diseño innovador que rompió los esquemas y prejuicios sobre los autos chinos





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Ford Bronco Sport Baic BJ30 SUV Argentina Comparativa

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