Comodoro Rivadavia: Investigan la muerte de un niño de 4 años y apuntan a la madre

Conmoción por la muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia. El padre y su pareja acusan a la madre y denuncian irregularidades. La investigación judicial busca determinar las causas del fallecimiento y esclarecer posibles responsabilidades. Se investiga un conflicto familiar previo y se esperan los resultados de la autopsia.

Comodoro Rivadavia : La muerte de Ángel, un niño de 4 años, ha generado conmoción y una profunda investigación judicial. El pequeño falleció tras ser hospitalizado con problemas respiratorios, y las circunstancias que rodearon su deceso han desencadenado una serie de acusaciones y sospechas. El padre del niño y su actual pareja, han lanzado duras acusaciones contra la madre, señalando su presunta responsabilidad en lo sucedido.

La familia paterna denuncia irregularidades y afirma que la madre es culpable de la muerte del menor, utilizando frases contundentes como “Lo mataron”.\La investigación se encuentra en curso, con la autopsia como pieza clave para determinar la causa exacta del fallecimiento. Mientras tanto, el entorno paterno ha expresado su indignación y dolor, cuestionando la versión de los hechos proporcionada por la madre. Se ha señalado que el niño tenía un vínculo escaso con su madre biológica, e incluso manifestaba rechazo a convivir con ella. Además, se mencionan advertencias previas sobre situaciones de riesgo y violencia que, según la familia, no fueron debidamente atendidas por las autoridades. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los menores y las fallas en los sistemas de revinculación y control estatal.\El caso de Ángel comenzó el domingo por la mañana cuando la madre solicitó asistencia médica debido a dificultades respiratorias del niño. Los servicios de emergencia encontraron al menor sin signos vitales en su domicilio, ubicado en la zona de quintas de la ciudad. Trasladado de urgencia al Hospital Regional, el niño ingresó en estado crítico y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció el lunes por la noche. La falta de claridad en las causas del paro cardiorrespiratorio que provocó su muerte ha alimentado las sospechas. Se han realizado allanamientos y se han secuestrado elementos de interés para la investigación. La causa se ve complicada por un conflicto previo por la tenencia del menor, tras una denuncia por violencia de género presentada por la madre. La situación ha generado una fuerte indignación social, impulsando la búsqueda de respuestas y la exigencia de justicia.\La historia de Ángel evoca el caso de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa en 2021, generando un paralelismo doloroso y poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor protección infantil y la revisión de los procedimientos judiciales. Los testimonios y las evidencias recabadas hasta el momento sugieren la posibilidad de una intervención externa, lo que refuerza las acusaciones contra la madre y profundiza la investigación para esclarecer completamente las circunstancias que llevaron a la muerte del pequeño





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