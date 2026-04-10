Comodoro Rivadavia: Fiscalía confirma lesiones en Ángel y centra la investigación en su madre y su pareja

La fiscalía en Comodoro Rivadavia confirma que el menor Ángel sufrió lesiones. La investigación se centra en su madre y su pareja, quienes están imputados y bajo control policial. Se investigan tres hipótesis sobre la causa de muerte, a la espera de resultados forenses.

En un giro crucial en la investigación sobre la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia , la fiscalía ha confirmado que el menor presentaba lesiones, centrando ahora sus sospechas en las últimas personas que estuvieron en contacto con él: su madre biológica y su pareja. Ambos individuos están formalmente imputados y sujetos a control policial estricto, con el objetivo primordial de evitar cualquier intento de abandonar la ciudad mientras avanza la investigación.

La Justicia se encuentra explorando activamente tres hipótesis clave para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la víctima. La confirmación definitiva de la causa de muerte, sin embargo, dependerá de los resultados finales de los exhaustivos estudios forenses en curso, lo cual es de vital importancia para el esclarecimiento del caso y para determinar las responsabilidades. El proceso implica una serie de análisis detallados que son esenciales para una conclusión precisa.\El primer escenario que se evalúa minuciosamente es la posibilidad de que Ángel haya sufrido una muerte súbita. Esta línea de investigación presenta un desafío particular debido a la complejidad inherente en la determinación de la causa exacta en este tipo de casos. Otro de los escenarios que se consideran plausibles es que el niño pudiera haber padecido una patología preexistente, como una enfermedad broncopulmonar, una infección grave o alguna condición cardíaca no diagnosticada previamente. Finalmente, una tercera hipótesis que está ganando terreno es la de la intervención de un tercero, es decir, que Ángel podría haber sido víctima de un acto de violencia que le causó la muerte. De confirmarse esta línea de investigación, el caso sería recalificado como un homicidio agravado, lo que implicaría un cambio significativo en las implicaciones legales y las posibles sanciones. El fiscal a cargo de la investigación, Cristian Olazábal, ha declarado que los esfuerzos se están centrando en identificar el origen y la naturaleza de las lesiones detectadas en la cabeza de la víctima, un elemento clave para dilucidar los hechos.\El fiscal Olazábal ha señalado que la madre biológica y su pareja se encuentran bajo la exhaustiva supervisión de los investigadores, al ser considerados los principales sospechosos en este momento. El fiscal explicó que no se les ha tomado declaración informativa hasta ahora, debido a que hacerlo como testigos podría comprometer la validez del proceso judicial en el futuro. Por el momento, se mantiene sobre ellos una medida de arraigo con estricto control policial, con el fin de evitar cualquier tentativa de fuga de Comodoro Rivadavia. En caso de que se detecte un intento de salida de la ciudad, se solicitará de inmediato la detención preventiva de ambos. Además de enfocarse en las posibles causas del fallecimiento, la fiscalía está llevando a cabo un análisis detallado de los teléfonos celulares que fueron incautados durante el allanamiento realizado en la vivienda donde Ángel residía junto a su madre biológica, la pareja de ella y la hermana del menor, de tan solo seis meses de edad. Paralelamente, se están recopilando testimonios del entorno cercano de Ángel, con el objetivo de reconstruir de manera precisa los acontecimientos que condujeron a esta trágica situación y dilucidar los detalles relevantes para la investigación





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