Comodoro Py salva a Adorni de causa por enriquecimiento ilícito a pedido de Pollicita

El fiscal Gerardo Pollicita solicita que Manuel Adorni sea investigado por evasión impositiva en lugar de enriquecimiento ilícito, salvaguardando su patrimonio ante la justicia federal.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen clave que busca proteger al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni de las consecuencias penales del enriquecimiento ilícito. La decisión implica cambiar la naturaleza de la causa judicial contra Adorni, pasando de una investigación por acumulación ilegal de patrimonio a una por evasión impositiva, un delito considerado significativamente menor en el ordenamiento legal argentino.

El giro jurídico de Pollicita

Pollicita sostiene que no fue posible acreditar que Adorni se enriqueció de manera ilegal durante su gestión pública. En su lugar, el ministerio público pide que el caso sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, un fuero donde el ex funcionario podría enfrentar un proceso con menores consecuencias penales. Esta maniobra jurídica ha sido interpretada por expertos como un mecanismo clásico para desactivar investigaciones complejas contra figuras políticas.

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El fiscal argumenta que Adorni declaró haber ganado 600 mil dólares mediante bitcoin, pero decidió vivir como si no los tuviera hasta que asumió el cargo. Aunque admitió tener dinero no declarado, la fiscalía considera que esto constituye un problema fiscal y no un delito de enriquecimiento a través de la función pública. Esta distinción es fundamental para definir el futuro legal del ex funcionario.

Historial de la investigación y Comodoro Py

La causa Adorni tuvo un ritmo acelerado durante los primeros meses, cuando Adorni aún ostentaba el cargo de jefe de Gabinete. A diario surgían novedades sobre sus movimientos patrimoniales, trascendiendo inmediatamente a los medios de comunicación. Sin embargo, la maquinaria investigativa se frenó notablemente una vez que Adorni dejó el gobierno. El juez Ariel Lijo extendió los plazos para presentar información patrimonial, lo que generó fricción con Pollicita.

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Fuentes judiciales revelaron que el fiscal estaba en contra de regalar más tiempo a Adorni. El dictamen actual representa un giro notable respecto a las dudas que la fiscalía exponía sobre las inconsistencias patrimoniales de Adorni y su esposa. Se consideraba que la causa era una herramienta de presión junto con la causa Libra, pero el festival de sobreseimientos y nombramientos posteriores parece confirmar sospechas de impunidad.

Posición del gobierno y próximos pasos

En el gobierno de Javier Milei, los hermanos Milei han elogiado la gestión de los funcionarios judiciales. La definición final del caso queda en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el pedido de Pollicita de abandonar la investigación por enriquecimiento ilícito. Lijo debe determinar si manda la causa al fuero penal económico, lo que facilitaría un eventual sobreseimiento o una sentencia leve para Adorni.

El ex jefe de Gabinete ya confesó ante la justicia tener dinero no declarado, lo que configura el delito de omisión maliciosa. Sin embargo, su equipo busca conocer qué números habilitan al fiscal a indagar sobre sus inconsistencias. Se espera que la resolución del juez Lijo defina si se consolida la protección de Adorni o si la justicia federal mantiene un rumbo más estricto en la investigación.