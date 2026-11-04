Como vence a Lens 1-0 con gol de Douvikas en Europa Conference League

Nico Paz y Máximo Perrone titularon para Como, que venció 1-0 a Lens con gol de Tasos Douvikas. El equipo argentino suma seis puntos en la conferencia europea.

Como logró una victoria fundamental en la cuarta fecha de la Europa Conference League al imponerse por 1-0 ante Lens en el estadio local. El conjunto italiano, que llega al encuentro con un récord de seis puntos en la fase de grupos, aprovechó la titularidad de sus figuras argentinas Nico Paz y Máximo Perrone para dominar el duelo. Este triunfo permite a Como mantener su racha positiva y consolidar su posición de liderazgo en el grupo, mientras que el equipo francés, con tres unidades, debe reaccionar rápidamente para no ver complicadas sus aspiraciones de clasificación.

Gol de Douvikas decide el partido

El marcador se abrió en el segundo tiempo con un remate preciso de Tasos Douvikas, quien anotó con la diestra desde muy cerca del sector derecho del arco. La jugada fue letal porque partió de un saque de esquina ejecutado con maestría por Máximo Perrone, quien demostró su gran visión de juego y capacidad para generar oportunidades de gol desde posiciones laterales. Este gol no solo puso el 1-0 en el tablero, sino que también consolidó la confianza del equipo italiano en el manejo de situaciones de juego muerto, una especialidad que ha sido clave para sus resultados recientes.

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Presencia destacada de jugadores argentinos

Nico Paz y Máximo Perrone iniciaron el encuentro como titulares indiscutidos, reflejando la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento reciente. Nico Paz, quien ya ha mostrado su nivel con el club, buscó generar peligro con remates de cabeza desde el centro del área, aunque en una ocasión su disparo se perdió por la zurda tras una asistencia de Luis Milla. Por su parte, Máximo Perrone no solo participó del gol, sino que también tuvo una oportunidad clara con un remate de cabeza desde el centro del área que se marchó ligeramente desviado cerca del palo derecho, nuevamente asistido por Luis Milla tras un saque de esquina.

Acciones y oportunidades fallidas

A pesar del resultado favorable, ambos equipos generaron ocasiones que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro. En el caso de Lens, Matthieu Udol tuvo dos remates errados de cabeza; el primero, desde el sector derecho tras un centro de Florian Thauvin, se fue alto, y el segundo, desde el centro del área tras un saque de esquina asistido por Ruben Aguilar, se le fue por arriba del arco. Thorgan Hazard también tuvo una oportunidad de cabeza desde el centro del área que se perdió por el sector derecho del arco, con asistencia de Ruben Aguilar. Estas fallas subrayan la necesidad de Lens de ser más letal ante las posibilidades claras de gol.

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Florian Thauvin, quien asistió en varias jugadas, también intentó su suerte con un remate con la zurda desde fuera del área junto al sector derecho del arco, con asistencia de Michaël Cuisance, pero no logró superar la defensa italiana. La presencia de jugadores como Thauvin, Aguilar y Cuisance en el once inicial de Lens indica la intensidad del duelo, pero la eficacia italiana en el área pequeña fue determinante. El equipo francés mostró buen juego en las bandas y en los saques de esquina, pero no pudo convertir las ventajas territoriales en goles, lo que le costó mantener la igualdad en el marcador.

Implicancias para la clasificación europea

Este resultado sitúa a Como en una posición muy favorable para avanzar a la siguiente fase de la competencia, sumando tres puntos clave en su camino hacia la clasificación. El equipo italiano, que ya tenía una ventaja de puntos sobre Lens, ahora aumenta su diferencia y se acerca a la meta de asegurar el primer puesto del grupo. Para Lens, la derrota representa un revés importante, ya que queda con tres unidades y debe mejorar su rendimiento en los próximos encuentros para no verse obligado a pelear por lugares más difíciles en la clasificación.

La presencia de figuras como Nico Paz y Máximo Perrone sigue siendo un factor diferenciador para Como, y su rendimiento titular en este partido refuerza la idea de que el equipo italiano tiene un núcleo sólido y experimentado. La victoria también sirve para construir confianza de cara a los compromisos domésticos y europeos restantes, demostrando que el equipo puede ser competitivo contra rivales de alto nivel como Lens. La continuidad en la titularidad de estos jugadores argentinos será crucial para mantener el ritmo de resultados positivos en las próximas fechas de la Europa Conference League.

El contexto europeo actual también incluye otros resultados relevantes en la competición, como la derrota del Liverpool ante el Fenerbahce y la remontada del Real Madrid sobre el AEK, lo que destaca la competitividad y la imprevisibilidad de la fase de grupos. Sin embargo, para Como, el foco está completamente puesto en mantener su racha de victorias y asegurar su avance. La victoria 1-0 ante Lens es un paso significativo hacia ese objetivo, y el rendimiento de jugadores como Douvikas, Paz y Perrone sugiere que el equipo italiano tiene la calidad y la mentalidad necesarias para llegar lejos en esta edición del torneo.