Como goleó 9-1 a Lens en la Champions League con actuación histórica de Nicó Paz

Como vence 9-1 a Lens en la Champions League. Nicó Paz destaca con gol y homenaje a Jesús de Miguel. El equipo iguala récords históricos de la competencia.

El equipo italiano Como 1907 realizó una actuación histórica en la fase de grupos de la Champions League al vencer por un rotundo 9 a 1 al Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Este resultado no solo asegura una victoria contundente en Francia, sino que también permite al conjunto de la Serie A igualar dos de las mayores diferencias de goles en la historia de la competición y empatar al Bayern Múnich en anotaciones individuales por partido.

Mecánica de la goleada histórica en Lens

El choque inició con una expectativa moderada debido al contraste en la forma reciente de ambos conjuntos. El Lens llegaba con un balance de una victoria y dos derrotas, mientras que Como arribaba con dos triunfos y un revés. Sin embargo, la disparidad se hizo evidente desde los primeros minutos. Anastasios Douvikas abrió el marcador a los siete minutos y consolidó el 2 a 0 a los 32, marcando el inicio de una noche devastadora para los locales.

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La primera parte cerró con un gol de Nicolás Paz tras un contraataque y un zurdazo potente a los 40 minutos, definiendo el 3 a 0. Al iniciar el segundo tiempo, el ritmo no disminuyó. Lucas da Cunha marcó el cuarto gol a los cinco minutos tras una jugada conjunta con el argentino, y Marc-Oliver Kempf amplió la ventaja a los ocho minutos, poniendo el 5 a 0.

Douvikas completó su hat-trick a los doce minutos, impulsado por otra asistente de Paz, para cerrar la cuenta parcial en el sexto gol. Mattia Liberali sumó el séptimo a los diecisiete minutos. Aunque Ruben Aguilar descontó para el Lens a los veinte, Martin Baturina respondió con el octavo gol a los veinticuatro minutos, y el juvenil Matteo Papaccioli cerró la goleada a los 46 minutos con el noveno tanto.

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Emoción y homenaje de Nicolás Paz en la cancha

Nicolás Paz, futbolista de 22 años originario de Santa Cruz de Tenerife, se convirtió en figura central no solo por sus dos intervenciones ofensivas, sino por un emotivo gesto tras marcar su decimotercer gol de la temporada. Tras la anotación que selló el 3 a 0 al cierre del primer tiempo, el jugador se dirigió al banco, recibió una remera especial y la elevó mostrando una imagen del difunto futbolista Jesús de Miguel.

La camiseta portaba la inscripción Descansa en paz, rendiendo tributo a Jesús de Miguel, quien falleció el martes previo al partido tras sufrir un choque grave durante un encuentro en España. La conexión emocional fue profunda, dado que Paz nació en Tenerife y su padre, Pablo Paz, jugó en el club local entre 1997 y 2002, año en que nació el jugador.

Esta demostración de apoyo ocurrió justo cuando el joven centrocampista estaba en la lista de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. La actuación de Paz, quien sumó ocho asistencias en la temporada, dejó al equipo italiano con la moral por las nubes y un recuerdo imborrable para la hinchada y sus compañeros.

Diccionario del entrenador y proyección futura

El director técnico de Como, Cesc Fábregas, impuso una filosofía de ataque inquebrantable incluso cuando el equipo ya marcaba tres goles de ventaja al descanso. Fábregas rechazó la idea de reducir la intensidad, tal como se hizo en victorias anteriores contra el Manchester United, y ordenó a sus jugadores buscar el máximo número de goles posible.

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Nicolás Paz relató la conversación en el vestuario tras el primer tiempo. El técnico les dijo explícitamente que quería ver cuántas pelotas podían meter, una directriz que el equipo cumplió al pie de la letra. Paz señaló que dominaron completamente el partido y que la victoria fue completamente merecida, reflejando una superioridad técnica y física abrumadora frente al rival francés.

Legado europeo y próximos compromisos

Este resultado de 9 a 1 iguala la diferencia de ocho goles de las goleadas del Liverpool 8 a 0 al Besiktas en 2007 y del Real Madrid 8 a 0 al Malmö en 2015. Además, iguala al Bayern Múnich en la categoría de máximos anotadores en un partido, tras el 9 a 2 dado al Dinamo Zagreb en septiembre de 2024. Como continúa su racha de triunfos europeos, tras ganar 4 a 1 al Leipzig y 4 a 1 al Manchester United.

La concentración del equipo ahora se desplaza hacia los compromisos de la selección argentina. Nicolás Paz estará disponible para la fecha FIFA que se disputará el 13 de noviembre contra Uruguay en el estadio La Bombonera, y cuatro días después, el 17 de noviembre, enfrentarán a Costa Rica en Córdoba, llevando su buen momento físico y anímico a la dupla nacional.