Comisión de Magistratura lista para definir suspensión del Juez Salmain en caso de soborno y antecedentes ocultos

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por Alberto Maques, se prepara para votar la suspensión del juez rosarino Gastón Salmain, enfrentando acusaciones de recibir un soborno de USD 200 mil y por ocultar un despido previo del Poder Judicial. La decisión, influenciada por las alianzas políticas dentro del consejo, podría tener lugar el próximo miércoles.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia de Alberto Maques , ha recopilado la totalidad de los expedientes relacionados con la investigación que pesa sobre el juez rosarino Gastón Salmain . Este magistrado se encuentra acusado de haber recibido un presunto soborno de USD 200 mil a cambio de emitir un fallo favorable a una empresa específica.

Las deliberaciones en el seno de la comisión podrían culminar en la aprobación del dictamen de suspensión del juez el próximo miércoles. Como oportunamente informó LPO, Maques, un letrado vinculado a Daniel 'Tano' Angelici, asumió su cargo como consejero suplente en representación del estamento de abogados, integrando la lista conformada por la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Su ingreso se produjo tras la renuncia de Miguel Piedecasas en 2024, y Maques asumió la presidencia de la comisión en enero de este año, obteniendo así la potestad de influir significativamente en el destino de Salmain. Si los consejeros votan a favor de la suspensión, el caso será elevado al plenario del Consejo de la Magistratura para una decisión final. Salmain enfrenta dos cargos de gran peso. Por un lado, se ha abierto un proceso disciplinario en su contra a raíz de una causa penal por supuesta corrupción. Esta investigación se inició a partir de la declaración de un empresario arrepentido, dueño de la firma que supuestamente se benefició de su accionar, cuyos dichos habrían sido corroborados por peritajes telefónicos. El segundo frente de investigación se centra en la presunta omisión deliberada de información relevante en su currículum vitae, específicamente, su anterior despido del Poder Judicial de la Nación. La denuncia original provino de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo acusó de haber falseado datos para acceder a su cargo de magistrado. Según los informes del Consejo de la Magistratura, Salmain supuestamente no declaró que en 2002 fue cesanteado del Poder Judicial por ofrecer dinero a una empleada judicial con el fin de que se le asignara una causa particular a su juzgado en la Seguridad Social, donde se desempeñaba. La dilación en la aplicación de sanciones contra el juez Salmain por parte de la Magistratura ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Cámara Federal de Rosario, quienes han expresado su disconformidad con la lentitud del proceso. Cabe recordar que, tal como LPO había adelantado el 26 de diciembre pasado, Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros bajo la imputación de haber intentado cobrar un soborno. La operación supuestamente implicó ordenar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la venta de 10 millones de dólares en efectivo a un fideicomiso gestionado por el financista rosarino Fernando Whpei, en un contexto de restricciones cambiarias ('cepo'). El juez Vera Barros le impuso, además del procesamiento, un embargo sobre sus bienes por un monto de USD 200 mil, imputándole los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. El rol de Alberto Maques, un consejero cuya lealtad política se inclina hacia Daniel 'Tano' Angelici, se perfila como un factor decisivo en el futuro de Salmain, quien está procesado por el presunto intento de percibir una suma ilícita. A finales de marzo, la Cámara Federal de Rosario ratificó de manera unánime el procesamiento dictado por Vera Barros y validó el embargo, aunque lo incrementó a 10 millones de pesos para asegurar el cumplimiento de una eventual pena pecuniaria. Asimismo, la Cámara avaló la prohibición de salir del país y la medida de prisión preventiva domiciliaria, si bien esta última no es ejecutable debido a los fueros que protegen a Salmain en su calidad de magistrado. La Comisión de Acusación está conformada, además de Maques, por otros consejeros: Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Álvaro González, Gonzalo Gabriel Roca, César Grau y Luis Juez. La incorporación de Maques a la lista de abogados vinculados a la coalición Juntos por el Cambio se produjo en un complejo escenario de alianzas y vetos cruzados entre figuras como Ernesto Sanz, Gerardo Morales, el propio Angelici, Emiliano Yacobitti y Elisa Carrió. En 2022, Angelici había impulsado la candidatura de Carlos Matterson, un postulante con experiencia en el Consejo y que era su abogado personal, pero su aspiración fue bloqueada por Elisa Carrió. Aunque Carrió no logró imponer a su propio candidato, sí consiguió vetar a Matterson. Esta particular dinámica política sentó las bases para que Maques terminara secundando a Piedecasas y, eventualmente, asumiera la presidencia de la comisión, recayendo ahora en él el dictamen contra Salmain. De acuerdo con las declaraciones de uno de los consejeros a LPO, la resolución de este caso dentro de la comisión estaría directamente influenciada por las decisiones de 'el Tano' Angelici. Por su parte, el juez Salmain mantiene su derecho a presentar su descargo formalmente este miércoles, tras lo cual la comisión procederá a votar si eleva o no el pedido de juicio político





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