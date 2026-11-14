Comisario de Chascomús mata sargento Federico Colarusso en operativo

Un comisario interino de la Policía Bonaerense mató accidentalmente al sargento Federico Colarusso durante un operativo en Chascomús. Conoce los detalles del suceso y la reacción oficial.

En la localidad bonaerense de Chascomús se registró un trágico y confuso incidente que dejó como saldo la muerte del sargento Federico Colarusso, un efectivo de la Policía de Seguridad Vial asignado al destacamento de Lezama. El fallecimiento ocurrió durante la ejecución de un operativo policial destinado a la detención de una banda de delincuentes que operaba en la zona, lo que ha generado una profunda conmoción en las fuerzas de seguridad y en la comunidad local.

Los hechos se produjeron en el barrio Lomas Altas, ubicado en la zona oeste de la laguna de Chascomús. Los agentes de la fuerza provincial se habían desplazado hasta allí tras confirmar inteligencia que indicaba que los integrantes de la banda habían alquilado una propiedad en ese sector dos semanas atrás, utilizando ese lugar como punto de reunión y operativo.

Also read Federico Stuzenegger, tras la visita del papa León XIV: “Como ateo practicante...”

Detalles del operativo fallido

El operativo se desarrolló con la estrategia de esperar la salida de los sospechosos de la vivienda para asegurar su captura sin necesidad de asalto directo. La investigación preliminar señala que el vehículo utilizado por los delincuentes para trasladarse tenía un pedido de captura vigente por el delito de robo calificado cometido previamente en el partido de San Vicente, lo que elevaba la tensión y la urgencia de la intervención policial.

Durante varios minutos, los efectivos aguardaron la señal adecuada para intervenir. Cuando los sospechosos finalmente salieron de la casa, los policías procedieron a detenerlos. El proceso de aseguramiento duró apenas unos minutos, pero el desenlace fue fatídico. Según los informes de los testigos presenciales dentro de la escena, los cuatro delincuentes fueron colocados en el piso con las manos esposadas, quedando inmovilizados a la espera de las instrucciones de la fiscalía competente.

Advertisement

Disparo y muerte del sargento

En medio de la escena controlada, mientras los detenidos permanecían sujetos y a la espera de la llegada de las autoridades judiciales, se escuchó un disparo repentino. Las fuentes cercanas a la investigación y los testimonios de los agentes presentes indican que el arma que disparó pertenecía al comisario interino de la comisaría de Chascomús. El comisario manipulaba el arma en el momento del incidente, lo que derivó en el fallecimiento inmediato del sargento Federico Colarusso.

Las razones exactas que llevaron a que el arma del comisario se disparara siguen siendo objeto de una rigurosa investigación interna. Se desconoce si se trató de un fallo técnico, un manejo imprudente o un error humano durante la confusión del momento, pero el resultado fue irremediable. El jefe interino de la comisaría de Chascomús no se encuentra detenido, pero su caso ya está siendo evaluado por las autoridades competentes para determinar su responsabilidad disciplinaria y penal.

Identidad y trayectoria de la víctima

La víctima, Federico Colarusso, era originario de General Belgrano, aunque en el momento de los hechos residía en la localidad de Ranchos, situada a menos de 30 kilómetros de Chascomús. Se desempeñaba específicamente en el Destacamento Vial de Lezama, una unidad dedicada a la seguridad del tránsito y la prevención de accidentes viales. Su fallecimiento ha sido recibido con profundo dolor por sus compañeros de escuadrón y por la administración municipal.

La secretaria de Seguridad y Defensa Civil de Lezama emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del sargento. El mensaje destacaba el acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de servicio de Colarusso, expresando las más sinceras condolencias ante tan irreparable pérdida y reafirmando el respeto por el servicio prestado por el efectivo en la línea de trabajo.

Advertisement

Próximos pasos forenses y judiciales

Para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el disparo fatal, se ha programado la realización de la autopsia correspondiente. Este examen médico legal se llevará a cabo este sábado en Lomas de Zamora, bajo la supervisión de la Policía Científica. El objetivo es determinar con precisión médica las condiciones del impacto y confirmar si se trató de un accidente o de una acción intencional, aportando así claves vitales para la investigación que se abre.

Mientras tanto, el caso de los cuatro delincuentes detenidos, identificados por las fuentes como de nacionalidad chilena, continúa su curso normal dentro del sistema judicial. Están a disposición de la fiscalía para ser investigados por los cargos de robo calificado y otros posibles delitos asociados a su membresía en la banda. La comunidad de Chascomús permanece en estado de alerta y luto mientras las autoridades esclarecen los detalles del trágico incidente.