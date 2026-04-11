Comienzan en Pakistán Negociaciones de Paz entre Estados Unidos e Irán tras Advertencias de Trump

Pakistán se posiciona como mediador en negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, tras las advertencias de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz. El primer ministro paquistaní recibe al vicepresidente estadounidense y a la delegación iraní, marcando el inicio formal de las conversaciones en Islamabad.

Horas después de las advertencias pronunciadas por Donald Trump , en las que enfatizó que no permitirá que Irán imponga peajes en el estrecho de Ormuz, se iniciaron las negociaciones de paz en Pakistán . Este sábado, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif , fue anfitrión del vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, inmediatamente después de una reunión con la delegación de Irán .

Este hecho representa, aparentemente, el comienzo formal de las negociaciones de paz en Islamabad, y consolida a Pakistán en su papel de mediador internacional, lo que constituye un hito en la diplomacia global. La delegación de la República Islámica, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo un encuentro con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, tras una reunión previa con el jefe del Ejército, el general Asim Munir. El propósito de estas reuniones fue coordinar los detalles técnicos necesarios para el inicio del diálogo con la administración estadounidense. Tras estos encuentros, el primer ministro recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien y su delegación se alojan en el hotel Serena de la capital, designado como sede oficial de las negociaciones.\La serie de encuentros bilaterales precede a lo que las autoridades describen como el lanzamiento formal de las negociaciones de paz en suelo islámico. Según la oficina del primer ministro, quien confirmó la información oficialmente, “al dar inicio hoy las Conversaciones de Islamabad, el Primer Ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos”. Aunque se mantiene el secretismo en relación con la hoja de ruta inmediata, los movimientos diplomáticos en Islamabad señalan el establecimiento de un canal de comunicación directo entre las potencias en conflicto. La importancia de la mediación pakistaní reside en su capacidad para facilitar el diálogo en un contexto geopolítico complejo, donde las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado en los últimos tiempos. La situación en el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, añade un elemento de urgencia a las negociaciones. El hecho de que Pakistán actúe como intermediario resalta su posición estratégica en la región y su habilidad para relacionarse con ambas partes. Los detalles de las conversaciones, incluyendo los temas que se abordarán, la duración de las negociaciones y los posibles acuerdos, permanecen, por ahora, en reserva.\La llegada de Vance a Pakistán, justo después de las conversaciones con la delegación iraní, subraya la complejidad de la situación. La diplomacia paquistaní, por su parte, se enfrenta al desafío de equilibrar las relaciones con ambas partes. La experiencia de Pakistán en la mediación de conflictos en la región, sumada a su posición geopolítica estratégica, lo convierte en un intermediario clave. El éxito de las negociaciones de paz dependerá de la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. El papel de Pakistán en estas conversaciones es crucial para promover la estabilidad regional. La atención internacional se centra ahora en Islamabad, a la espera de los resultados de las negociaciones. La disposición de Pakistán a mediar en este conflicto demuestra su compromiso con la paz y la estabilidad en la región, un compromiso que se ha fortalecido en los últimos años a pesar de los desafíos geopolíticos. El futuro de la región podría verse significativamente afectado por el resultado de estas conversaciones. El diálogo y la diplomacia son los únicos caminos viables para resolver el conflicto y garantizar la estabilidad en la zona. La comunidad internacional espera con interés el desenlace de estas negociaciones, con la esperanza de un acuerdo que ponga fin a las tensiones y promueva la cooperación entre las naciones involucradas





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistán Irán Estados Unidos Negociaciones De Paz Donald Trump Diplomacia Estrecho De Ormuz Shehbaz Sharif JD Vance Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El precio del petróleo vuelve a subir ante la frágil tregua entre Estados Unidos e IránIsrael lanzó el mayor ataque en tres años sobre Líbano e Irán respondió con el cierre del estrecho de Ormuz.

Read more »

Mientras Estados Unidos e Irán negocian una tregua, Israel se prepara para una “guerra eterna”Tel Aviv parece haber llegado a la conclusión de que la derrota total de sus enemigos regionales no es una posibilidad, por lo que planea optar por la implementación de “zonas de amortiguamiento”

Read more »

Un alto el fuego temporario con Irán, un duro revés para la credibilidad de Estados UnidosEl acuerdo deja a Teherán en control de Ormuz, expone límites en la estrategia de Washington y alimenta dudas entre aliados sobre su capacidad para garantizar la seguridad del comercio global

Read more »

Estados Unidos e Irán inician negociaciones cruciales en PakistánAmbas potencias se reúnen para abordar temas de conflicto clave, como el programa nuclear iraní y la situación en el Líbano. El encuentro, con la mediación de Pakistán, busca destrabar tensiones y avanzar hacia una solución diplomática.

Read more »

Estados Unidos e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán en medio de amenazas cruzadasCon fuertes tensiones y desconfianza, delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunirán en Pakistán para negociar la paz en Medio Oriente. A pesar de las amenazas y la desconfianza mutua, ambas partes expresan cierta disposición al diálogo.

Read more »

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán: Incertidumbre y Acusaciones Cruzadas Amenazan la TreguaLas negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Islamabad se enfrentan a desafíos importantes, con acusaciones cruzadas y condiciones previas que ponen en peligro la tregua. La cumbre busca una solución al conflicto en Medio Oriente, pero la desconfianza mutua y las complejidades geopolíticas complican el camino hacia un acuerdo.

Read more »