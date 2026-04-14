Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna conmueve con un mensaje

Gianinna Maradona comparte un emotivo mensaje en redes sociales al inicio del nuevo juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. El juicio busca determinar responsabilidades en el fallecimiento del exfutbolista y esclarecer las circunstancias de su muerte. El proceso se lleva a cabo en San Isidro, con siete profesionales de la salud imputados. El juicio contará con testimonios clave, incluyendo los de sus hijas, y analizará la posible negligencia médica.

En la antesala del inicio del nuevo juicio por el fallecimiento de Diego Maradona , su hija Gianinna Maradona emocionó a sus seguidores al compartir un mensaje lleno de afecto en sus redes sociales, evidenciando la expectativa y el dolor que embarga a la familia en este momento crucial. El proceso judicial se puso en marcha este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , tras la suspensión del juicio anterior en medio de polémicas. En este contexto, la hija del renombrado exfutbolista optó por expresarse públicamente solo unas horas antes del comienzo de la primera audiencia, dejando clara su condición emocional. “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”, escribió en una historia de Instagram que acompañó con una imagen junto a su padre, en la cual se les ve compartiendo un momento íntimo frente al mar.

La publicación rápidamente generó gran impacto entre los admiradores del Diez y volvió a colocar en primer plano el lado humano detrás del proceso judicial. Este nuevo juicio tiene como finalidad establecer las responsabilidades de los siete imputados en relación con la muerte de Maradona. La causa investiga si existió homicidio simple con dolo eventual, dentro del marco de presuntas negligencias, abandono y mala praxis médica durante los últimos días de vida del exjugador. Tanto Gianinna como Dalma tendrán un papel fundamental en el juicio, ya que sus declaraciones podrían aportar detalles significativos sobre el entorno, la atención médica y las decisiones que involucraron la salud del ídolo en sus últimas semanas.

El mensaje divulgado por Gianinna no solo refleja la proximidad del inicio del proceso, sino también la necesidad de obtener respuestas. La frase resume la expectativa de la familia por alcanzar una resolución judicial que aclare lo sucedido. A más de cinco años de la muerte de Maradona, el juicio representa una etapa decisiva para determinar responsabilidades y, en cierta medida, proporcionar un cierre a una fase marcada por el dolor, la incertidumbre y el reclamo de justicia. En este marco, la voz de sus hijas vuelve a tomar protagonismo, no solo en los tribunales, sino también en el ámbito público, donde cada gesto y cada palabra ponen de manifiesto el peso emocional de una causa que mantiene en vilo a toda la nación.

El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, un escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, será el encargado de dirigir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros miembros del equipo que estuvo a cargo de la atención del ex futbolista. Todos llegan en libertad al juicio, mientras que la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados, aún sin fecha definida.

La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”. Las audiencias se llevarán a cabo dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”. Este gran número de testimonios refleja la complejidad del caso y la cantidad de elementos que deberán ser analizados para llegar a una resolución.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona es un evento judicial de gran magnitud y relevancia, no solo por la figura del ídolo futbolístico, sino también por las implicaciones legales y morales que se derivan de la investigación de su fallecimiento. La atención mediática y el interés público son enormes, como lo demuestra la repercusión del mensaje de Gianinna y la expectativa generada por el inicio del proceso. El caso pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud y la necesidad de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona para determinar si hubo negligencias y omisiones que contribuyeron a su deceso.

La presencia de las hijas de Maradona en el juicio y su búsqueda de justicia resaltan el impacto emocional y familiar de este proceso, que trasciende el ámbito legal y se convierte en un símbolo de la lucha por la verdad y la memoria. La duración del juicio y la cantidad de testigos que deberán declarar sugieren que el proceso será largo y complejo, pero la familia Maradona y sus seguidores esperan obtener respuestas claras y una resolución justa que ponga fin a la incertidumbre y el dolor.





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