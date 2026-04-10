Comienza la temporada de running 2026 con la 10k Adidas Supernova en Vicente López

La tradicional carrera 10k Adidas Supernova, organizada por Ñandú, da inicio a la temporada de running 2026 en Vicente López. Con una gran participación de corredores y la inclusión de pruebas destacadas como los 21k de Buenos Aires y el Maratón Internacional, el evento promete ser un éxito.

La temporada de running de 2026 comienza con fuerza este domingo 12 con la emblemática 10k Adidas Supernova , una carrera que se ha consolidado como un clásico en el circuito organizado por Ñandú en la localidad de Vicente López . La largada está programada para las 8:00 de la mañana, desde la intersección de Laprida y Vial Costero. Según las previsiones meteorológicas, se espera que el día ofrezca condiciones ideales para el rendimiento de los corredores.

El recorrido, que ha sido certificado para garantizar la precisión de la distancia, representa un desafío accesible para corredores de todos los niveles, desde los más experimentados hasta aquellos que se inician en el mundo del running.\La entrega de kits y números de corredor se llevará a cabo el sábado previo a la carrera, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi, ubicado en Laprida 150. Cada kit de participante incluye una remera oficial Adidas Supernova 10K, el dorsal que identifica al corredor durante la competencia y diversos regalos sorpresa. Además, como reconocimiento a su esfuerzo, todos aquellos que logren completar el recorrido de 10 kilómetros recibirán una medalla de finisher. La prueba de los 10k en Vicente López es considerada por la comunidad de corredores como una tradición, marcando el inicio oficial de la temporada competitiva. Tras el paréntesis impuesto por la pandemia, la carrera resurgió con éxito en 2023, coronando a Florencia Borelli, poseedora del récord nacional de 10.000 metros y media maratón, y representante argentina en la maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, y a Eulalio Muñoz, atleta olímpico en Tokio 2020, donde estableció el récord nacional de maratón en ese momento.\Como es costumbre en este evento, se espera una amplia participación de corredores aficionados, quienes se unirán a la élite en esta competencia. Por segundo año consecutivo, se ha alcanzado la capacidad máxima de inscripción, con 4200 cupos completados, reflejando el creciente entusiasmo por el running. La proporción de hombres y mujeres inscritos es casi equitativa, demostrando la popularidad de la carrera entre ambos géneros. La mayoría de los participantes, alrededor de 2500, se encuentran en el rango de edad de 20 a 39 años, aunque también habrá corredores de mayor edad, incluyendo a 7 inscritos en la categoría de 70 a 79 años. Es importante destacar que aproximadamente 1800 corredores participarán por primera vez en esta competición, lo que refleja el atractivo que tiene para los nuevos aficionados. Además, se espera una destacada presencia de los running teams, con más de 120 equipos que acompañarán a sus miembros en la jornada del domingo. En la edición de 2025, el ganador de la competencia fue Manuel Córsico, oriundo de Bahía Blanca, seguido por Laureano Rosa y Pablo Toledo, quien había triunfado en 2024. En la categoría femenina, Agustina Landers se consagró bicampeona, acompañada en el podio por Antonela Guerrero y Mercedes Piredda. Este año, Ñandú continuará organizando las pruebas más destacadas del calendario deportivo de la región, con los 21k de Buenos Aires programados para el domingo 23 de agosto y el Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires el domingo 20 de septiembre. Ambas carreras, que tendrán como punto de partida Figueroa Alcorta y Dorrego, forman parte del calendario de World Athletics y cuentan con la categoría “Label Race”, lo que las convierte en las más convocantes del año en Latinoamérica. En la edición anterior, los 21k reunieron a 27.000 participantes, mientras que el maratón atrajo a 15.000 corredores. Las inscripciones para ambas pruebas ya se encuentran abiertas. Además, se destaca en el calendario la prueba de los 15K adizero, que debutó en 2025 y se llevará a cabo el 7 de junio, con largada desde el autódromo de la ciudad de Buenos Aires





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